Znany publicysta miażdży kryminalny hit. „Katolicki motłoch”

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Sala kinowa oraz wpis Wiktora Świetlika z portalu X / autor: pixabay.com/X-Wiktor Świetlik
Sala kinowa oraz wpis Wiktora Świetlika z portalu X / autor: pixabay.com/X-Wiktor Świetlik

Kolory zła: Czerń” - modelowy zapis wszystkich antypolskich i antykatolickich obsesji wychowanków Wyborczej i aspiracji „twórców”, którzy próbują na tym wyjechać. Do tego potworna słabizna. Patuska, dziecioróbka, handlująca własnymi dziećmi do adopcji ( byleby mi 800 plus nie zabrali), dzielny policjant mówiący do księdza per „pan”, katolicki, tępy motłoch” - zrecenzował Wiktor Świetlik z Telewizji wPolsce24. Film miał swoją premierę 10 czerwca br.

Kolor zła: Czerń” to polski kryminał i thriller, za którego reżyserię i scenariusz odpowiada Adrian Panek. Premierę miał 10 czerwca br. Produkcja opowiada o śledztwie prokuratora, który zostaje przeniesiony do spokojnego miasteczka na Kaszubach.

To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności

— czytamy opis filmu na portalu filmweb.pl.

Katolicki, tępy motłoch”

Swoimi odczuciami względem produkcji podzielił się dziennikarz Telewizji wPolsce24. Wiktor Świetlik wskazał, że jest to produkcja zrobiona, żeby obrzydzić polskość.

Kolory zła: Czerń” - modelowy zapis wszystkich antypolskich i antykatolickich obsesji wychowanków Wyborczej i aspiracji „twórców”, którzy próbują na tym wyjechać. Do tego potworna słabizna. Patuska, dziecioróbka, handlująca własnymi dziećmi do adopcji ( byleby mi 800 plus nie zabrali), dzielny policjant mówiący do księdza per „pan”, katolicki, tępy motłoch

— napisał na portalu X.

Gdyby to było o Żydach mogłoby powstać w latach 30. w Niemczech. Nie skończyłem, a Wy nie musicie zaczynać

— dodał Świetlik.

xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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