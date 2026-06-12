W wieku 89 lat zmarł Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Publiczność zapamięta go m.in. z ról komisarza Karelickiego w „Vabanku”, profesora Wiktora Kuppelweissera w „Seksmisji” oraz Kazimierza Lulewicza w serialu „Boża podszewka”.
Informację o śmierci artysty przekazał reżyser Wojtek Ziemilski. O odejściu aktora poinformowały również Teatr Telewizji i Telewizja Polska.
Zmarł Janusz Michałowski, mój wuj. Był aktorem. Takim, jakich już nie robią. Żyjącym tylko teatrem, postacią, sceną. Zanim przeszedł na emeryturę, był w zespole Teatru Współczesnego w Warszawie. Był też mężem Izy Cywińskiej, i przez te dwa lata po jej śmierci spędziłem z nim sporo czasu. Strasznie za nią tęsknił. Wuj Janusz był introwertykiem, nie przepadał za publicznymi sytuacjami, imprezami. Wolał siedzieć w domu i dłubać przy swoich lampach naftowych — miał z dużym prawdopodobieństwem najwspanialszą kolekcję w Polsce. Recytował wiersze jak nikt na świecie
– napisał Ziemilski.
Janusz Michałowski urodził się 1 stycznia 1937 r. w Augustowie. Był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 1960 r.
Po studiach występował m.in. w teatrach w Koszalinie, Toruniu, Kaliszu i Poznaniu, by następnie związać się z warszawskimi scenami, w tym z Teatrem Ateneum (1991-1999) i od 1999 r. z Teatrem Współczesnym.
Role w Teatrze Telewizji
Szczególne miejsce w dorobku Michałowskiego zajmował Teatr Telewizji. To tam stworzył niezapomniane role, wcielając się w postaci takie jak Korowiow w „Mistrzu i Małgorzacie” w reżyserii Macieja Wojtyszki, Baszmaczkin w „Płaszczu” Izabelli Cywińskiej, Zielonooki w „Ścisłym nadzorze”, Munchhausen w „Prawdomównym kłamcy”, Torquemada w „Ciemności kryją ziemię” oraz Assolant w „Ścieżkach chwały” Jerzego Antczaka. Za swoje kreacje otrzymał nagrodę Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji oraz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Michałowski współpracował także z Teatrem Polskiego Radia.
Choć pozostawał przede wszystkim aktorem teatralnym, szeroka publiczność znała go z wielu ról filmowych i serialowych. Popularność przyniosła mu przede wszystkim rola komisarza Karelickiego w „Vabanku”. W pamięci widzów zapisał się również jako profesor Wiktor Kuppelweisser w „Seksmisji”, Kazimierz Lulewicz w „Bożej podszewce” oraz doktor Jakub Blumental w serialu „Plebania”. Poruszającą rolę stworzył w „Lawie” w reż. Tadeusza Konwickiego, wcielając się w rolę księdza Piotra.
Prywatnie był mężem Izabelli Cywińskiej (zmarła 23 grudnia 2023 r.), reżyserki wielu spektakli Teatru Telewizji.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/762444-zmarl-janusz-michalowski-znany-aktor-mial-89-lat
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