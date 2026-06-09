Twórca hitów Britney Spears i Dua Lipy śmiertelnie dźgnięty nożem. Trzy osoby aresztowane

  • Kultura
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/Instagram
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/Instagram

Współpracował z Britney Spears, Duą Lipą czy Jessie J. Wokalista, autor piosenek i zdobywca nagrody Grammy Talay Riley, którego prawdziwe nazwisko to Mark Orabiyi, zmarł w wieku 35 lat po śmiertelnym ugodzeniu nożem w Londynie. Aresztowano już trzy osoby.

Jak podaje BBC, autor piosenek został znaleziony z ranami kłutymi w ogrodzie przy Rayleigh Road w Silvertown krótko po godzinie 9:00 czasu brytyjskiego 5 czerwca. Po przywiezieniu do szpitala stwierdzono zgon.

Druga ofiara, mężczyzna w wieku ok. 20 lat, jest leczony z powodu licznych ran kłutych, jednak jego obrażenia nie zagrażają jego życiu ani nie mogą zmienić jego kondycji

— poinformowała policja, cytowana przez portal.

Riley nie żyje. Trzy osoby w areszcie

Pod zarzutem morderstwa do aresztu trafiły trzy osoby.

27-letniego mężczyznę zwolniono za kaucją do czasu zakończenia dochodzenia, natomiast 24-letniego mężczyznę i 25-letnią kobietę zwolniono bez podejmowania dalszych działań

— wskazano na łamach BBC.

Dodano też, że śledztwo jest w toku.

„Wniósł miłość, światło i radość”

Mark był ukochanym synem, bratem, wujkiem i przyjacielem. Wniósł miłość, światło i radość do naszej rodziny i do wszystkich, którzy go znali. Zawsze będziemy cenić jego dobroć, pięknego ducha i niezwykły talent. Jego obecność poruszyła wiele istnień, a pamięć o nim pozostanie w naszych sercach na zawsze. Niech jego dusza spoczywa w pokoju

— napisała rodzina wokalisty w oświadczeniu.

Fox News przypomina, że Riley rozpoczął karierę muzyczną w młodym wieku, podpisując pierwszą umowę wydawniczą w wieku 18 lat. Szybko zyskał sławę jednego z najbardziej szanowanych brytyjskich twórców hitów działających za kulisami.

Zaznaczono, że jego dorobek obejmuje współpracę z Jessie J, Ellie Goulding, Chrisem Brownem, Usherem, Nickiem Jonasem , Khalidem i Craigiem Davidem, a także wieloma innymi. Autor piosenek przyczynił się do powstania takich hitów jak „Who’s Laughing Now”, „Young Dumb & Broke”, „Last Dance”, „Clumsy” i „Like I Do”.

Czytaj także

Fox News/BBC/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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