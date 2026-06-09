Współpracował z Britney Spears, Duą Lipą czy Jessie J. Wokalista, autor piosenek i zdobywca nagrody Grammy Talay Riley, którego prawdziwe nazwisko to Mark Orabiyi, zmarł w wieku 35 lat po śmiertelnym ugodzeniu nożem w Londynie. Aresztowano już trzy osoby.
Jak podaje BBC, autor piosenek został znaleziony z ranami kłutymi w ogrodzie przy Rayleigh Road w Silvertown krótko po godzinie 9:00 czasu brytyjskiego 5 czerwca. Po przywiezieniu do szpitala stwierdzono zgon.
Druga ofiara, mężczyzna w wieku ok. 20 lat, jest leczony z powodu licznych ran kłutych, jednak jego obrażenia nie zagrażają jego życiu ani nie mogą zmienić jego kondycji
— poinformowała policja, cytowana przez portal.
Riley nie żyje. Trzy osoby w areszcie
Pod zarzutem morderstwa do aresztu trafiły trzy osoby.
27-letniego mężczyznę zwolniono za kaucją do czasu zakończenia dochodzenia, natomiast 24-letniego mężczyznę i 25-letnią kobietę zwolniono bez podejmowania dalszych działań
— wskazano na łamach BBC.
Dodano też, że śledztwo jest w toku.
„Wniósł miłość, światło i radość”
Mark był ukochanym synem, bratem, wujkiem i przyjacielem. Wniósł miłość, światło i radość do naszej rodziny i do wszystkich, którzy go znali. Zawsze będziemy cenić jego dobroć, pięknego ducha i niezwykły talent. Jego obecność poruszyła wiele istnień, a pamięć o nim pozostanie w naszych sercach na zawsze. Niech jego dusza spoczywa w pokoju
— napisała rodzina wokalisty w oświadczeniu.
Fox News przypomina, że Riley rozpoczął karierę muzyczną w młodym wieku, podpisując pierwszą umowę wydawniczą w wieku 18 lat. Szybko zyskał sławę jednego z najbardziej szanowanych brytyjskich twórców hitów działających za kulisami.
Zaznaczono, że jego dorobek obejmuje współpracę z Jessie J, Ellie Goulding, Chrisem Brownem, Usherem, Nickiem Jonasem , Khalidem i Craigiem Davidem, a także wieloma innymi. Autor piosenek przyczynił się do powstania takich hitów jak „Who’s Laughing Now”, „Young Dumb & Broke”, „Last Dance”, „Clumsy” i „Like I Do”.
Fox News/BBC/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/762237-autor-hitow-britney-spears-i-dua-lipy-smiertelnie-dzgniety-nozem
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