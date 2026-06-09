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Przerażający atak nożownika na ulicach Belfastu! "Usiłował odciąć mu głowę”

  • Świat
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Atak nożownika w Belfaście / autor: Pixabay/Blaulicht_Rheinland_NRW_/X/@triffic_stuff_
Atak nożownika w Belfaście / autor: Pixabay/Blaulicht_Rheinland_NRW_/X/@triffic_stuff_

Mężczyzna, prawdopodobnie obcokrajowiec, został aresztowany po brutalnym ataku z nożem w ręku, do którego doszło na ulicach Belfastu. Na tragedię zareagowali przypadkowi przechodnie i udzielili pomocy rannemu mężczyźnie jeszcze przed przybyciem policji.

Do brutalnej napaści, która została opisana na łamach Express.co.uk, doszło wczoraj wieczorem na Kinnaird Avenue w północnym Belfaście w Irlandii Północnej, gdzie ok. 22:30 zostali wezwani funkcjonariusze policji.

Mężczyznę z poważnymi obrażeniami przewieziono do szpitala w wyniku ataku nożownika. Na nagraniu widać moment straszliwej napaści, a także reakcję świadków zdarzenia, którzy podjęli interwencję i powalili sprawcę na ziemię

— czytamy.

„Usiłował odciąć mu głowę”

Jak wskazał Express.co.uk, dwóch przypadkowych przechodniów, którzy pomogli leżącemu na ziemi mężczyźnie, poinformowali przybyłych policjantów, że sprawca „usiłował odciąć mu głowę”.

Policja potwierdziła, że w związku z atakiem aresztowano jednego mężczyznę.

W związku ze zdarzeniem aresztowano mężczyznę, który przebywa w areszcie policyjnym, natomiast drugi mężczyzna został przewieziony do szpitala z poważnymi obrażeniami

— zaznaczyła policja.

Express.co.uk/X/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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