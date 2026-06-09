Mężczyzna, prawdopodobnie obcokrajowiec, został aresztowany po brutalnym ataku z nożem w ręku, do którego doszło na ulicach Belfastu. Na tragedię zareagowali przypadkowi przechodnie i udzielili pomocy rannemu mężczyźnie jeszcze przed przybyciem policji.
Do brutalnej napaści, która została opisana na łamach Express.co.uk, doszło wczoraj wieczorem na Kinnaird Avenue w północnym Belfaście w Irlandii Północnej, gdzie ok. 22:30 zostali wezwani funkcjonariusze policji.
Mężczyznę z poważnymi obrażeniami przewieziono do szpitala w wyniku ataku nożownika. Na nagraniu widać moment straszliwej napaści, a także reakcję świadków zdarzenia, którzy podjęli interwencję i powalili sprawcę na ziemię
— czytamy.
„Usiłował odciąć mu głowę”
Jak wskazał Express.co.uk, dwóch przypadkowych przechodniów, którzy pomogli leżącemu na ziemi mężczyźnie, poinformowali przybyłych policjantów, że sprawca „usiłował odciąć mu głowę”.
Policja potwierdziła, że w związku z atakiem aresztowano jednego mężczyznę.
W związku ze zdarzeniem aresztowano mężczyznę, który przebywa w areszcie policyjnym, natomiast drugi mężczyzna został przewieziony do szpitala z poważnymi obrażeniami
— zaznaczyła policja.
Express.co.uk/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762216-przerazajacy-atak-nozownika-na-ulicach-belfastu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.