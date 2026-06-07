Proimigrancki przebój opolskich premier

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Zdobywca nagrody jury w konkursie Premiery Sargis, 5 bm. w drugim dniu 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu / autor: PAP/Krzysztof Świderski
Zdobywca nagrody jury w konkursie Premiery Sargis, 5 bm. w drugim dniu 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu / autor: PAP/Krzysztof Świderski

Premiery Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wygrał w tym roku urodzony w Armenii Sargis Davtyan. Gdyby nie zapowiedź konferansjerów – mówiący perfekcyjnie po polsku piosenkarz mógłby uchodzić za naszego rodaka. Jak sam wyznał, przynależy do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Sargis wykonał przepięknie internacjonalną, autorską pieśń pt. „Ziemia”. Tekst utworu (budowany na podobieństwo „Ojczyzny” Marka Grechuty) opiewa jednocześnie Polskę i Armenię – dwa kraje, z którymi młody Ormianin czuje się emocjonalnie związany.

Przy aplauzie publiczności utwór wygrywa opolskie premiery zarówno w głosowaniu jurorów jak i telewidzów. I wszystko byłoby OK, gdyby nie pewien detal tekstowy: w tego typu utworach (patriotycznych i bogoojczyźnianych) unika się elementów nie pasujących do tożsamościowego przekazu. Sygnałem ostrzegawczym była dla mnie przywołana w pierwszej zwrotce Krystyna Janda, jedna z najbardziej wyrazistych uczestniczek ostrego, politycznego sporu dzielącego nasz naród.

Clou całego przesłania objawia się w refrenie pieśni. Jest to retoryczne pytanie, kierowane do statystycznego Polaka: czy już zaaprobowałeś mnie, „obcego”? A może nadal nie chcesz mnie zaakceptować, traktujesz jak kogoś gorszego?

Nie wiem, kto doradzał młodemu autorowi takie poprowadzenie narracji utworu. Młody Ormianin mieszka w naszym kraju od dziecka i z pewnością poznał już naszą gościnność i otwartość (vide: przyjęcie milionów Ukraińców po wybuchu wojny z Rosją). Powiem więcej: znając perfekcyjnie nasz język, tradycję i zwyczaje nie powinien dać się wmanewrować w polityczną nawalankę dzielącą dziś nasz kraj. Albowiem wygrana w koncercie premier wyraźnie proimigranckiej pieśni nie jest przypadkowa. W czerwcu br wchodzi w życie pakt migracyjny zmuszający nas do przyjmowania nielegalnych „nachodźców” z Afryki i Azji… Ocieplenie wizerunku niebezpiecznych i nieasymilujących się w Europie przybyszów za pomocą przystojnego, utalentowanego i zaaklimatyzowanego w naszej przestrzeni Sargisa jest wyjątkowo czytelne. Żal tylko innych wykonawców i autorów, startujących w dobrej wierze w tym ponoć polskim, opolskim konkursie…

PS Jeśli ktoś zechciałby wystawić w Opolu prawdziwie patriotyczny koncert, może stworzyć widowisko muzyczne zbudowane na pieśniach z płyty „Dziesięć Ważnych Słów” (1994) Marka Grechuty. Tytuły przesyconych mądrością i miłością songów mówią same za siebie: Ojczyzna, Wolność, Władza, Prawo, Praca, Wiedza, Solidarność, Natura, Sztuka, Miłość…

OJCZYZNA (Marek Grechuta)

ZIEMIA (Sargis)

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Autor

Zdjęcie Lech Makowiecki

Lech Makowiecki

Z wykształcenia - inżynier budowy okrętów. Z wyboru - bard, poeta, autor, kompozytor, scenarzysta, felietonista. Prowadzi autorski, muzyczny program radiowy pt. „Wieczór z Historią”. Lider zespołu "Zayazd", admirator Mickiewicza (płyta „Zayazd u Mistrza Adama"), piewca tradycyjnego modelu rodziny (album "Ja jestem twój dom"), fan Józefa Piłsudskiego i JP II. Sformatowany na polską tradycję, kulturę i edukację historyczną młodzieży przez szlachetnie pojmowaną rozrywkę (patrz - autorskie płyty: "Katyń 1940", "Patriotyzm", "Obudź się, Polsko”, „Niepodległa" oraz tomiki wierszy: „Pro publico bono”, "Ja tu zostaję”, „Niepodległa"). Scenarzysta i twórca piosenek do telewizyjnych widowisk muzycznych, m. in. "Zakochany Mickiewicz", "Dekalog AD 2021", „Nasza Golgota”, „Zaduszki Polskie”, „Kopernik”… Odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Więcej: na www.lechmakowiecki.pl

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