Gwiazda polskiej muzyki Justyna Steczkowska pytana była w Opolu o ustawę dotyczącą wsparcia dla artystów zawodowych. Wokalistka, która zastrzegła, że sama prowadzi firmę i system traktuje ją bardziej jako przedsiębiorcę niż artystę. „Natomiast jeśli chodzi o samą ustawę, to nie chciałabym nikogo urazić, ale ona po prostu jest zła” - powiedziała, bardzo krytycznie oceniając fakt, że wnioski opiniować będzie specjalnie powołana komisja.
Choć wielu artystów poczuło się dotkniętych krytyką ustawy mającej zapewnić przedstawicielom tej grupy „zabezpieczenie socjalne”, to nie wszyscy popierają rządowy projekt.
Steczkowska: Ustawa jest po prostu zła
O tę sprawę zapytana została przez tabloidowy portal Jastrząb Post Justyna Steczkowska. Wokalistka świętowała w Opolu 30-lecie pracy artystycznej.
Ta ustawa nie dotyczy takich artystów jak ja i ludzi, którzy zarabiają na innym trochę poziomie i od wielu lat są znani, mają wiele możliwości. Ja jestem traktowana przez system nie tyle jako artysta, co jako przedsiębiorca, bo mam firmę. Natomiast życie mi dało szansę, którą wykorzystałam. Jestem szczęśliwa i gdyby ktoś taki, ktoś tak jak ja, wyciągałby ręce po lepsze emerytury czy wsparcie, no to jest bardzo obciachowa sytuacja i na pewno tak nie powinno być. To jest oczywiste
— oceniła gwiazda polskiej sceny.
Steczkowska krytycznie ocenia szczególnie jedną kwestię związaną z ustawą.
Natomiast jeśli chodzi o samą ustawę, to nie chciałabym nikogo urazić, ale ona po prostu jest zła. Z prostego powodu. Wyobraź sobie sytuację, że o tym, kto jest artystą godnym dopłacania mu do ZUS-u, decyduje komisja. To jest cofnięcie się w jakieś głębokie czasy PRL-u. To bardzo niebezpieczne, bo rodzi mnóstwo nadużyć w takiej komisji
— podkreśliła wokalistka.
Poza tym, po kilku latach, gdzie ta komisja jest stała, ta komisja zarabia więcej niż niejeden artysta z tych dopłat, więc to jest po prostu złe
— dodała.
Zdaniem Justyny Steczkowskiej, sam temat jest bardzo skomplikowany.
Wsparcie dla artystów, którzy są w trudniejszej sytuacji, to też jest trudne, bo wielu ludzi jest w trudnej sytuacji. Nie tylko artyści, wiele zawodów, które nie są artystyczne
— oceniła.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/762095-justyna-steczkowska-ostro-o-wsparciu-dla-artystow
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