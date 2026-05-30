Legendarny Kabaret OT.TO powraca! Premiera nowego autorskiego albumu „Prawdziwa Inteligencja” odbyła się 26 maja 2026 roku. Na krążku znalazło się 15 utworów stworzonych w latach 2024–2026, które udowadniają, że członkowie Kabaretu OT.TO (w tym Ryszard Makowski, felietonista Tygodnika „Sieci”) wciąż są nie tylko mistrzami humoru, ale też znakomitymi muzykami.
Album Kabaretu OT.TO - „Prawdziwa Inteligencja”, to 15 autorskich piosenek napisanych w latach 2024-2026. Ważnym aspektem jest opublikowanie utworu „Śpiewam po polsku”. Piosenka jest entuzjastycznie przyjmowana na koncertach i nareszcie na pytanie – czy można ją kupić na płycie, odpowiedź brzmi – tak! Na płycie znalazły się znane z programu „Prawdziwa Inteligencja”: prześmiewczy utwór „Jadę na Eurowizję” i „Mural Klenczon”. Ten drugi utwór będący hołdem dla twórczości Krzysztofa Klenczona utrzymywał się na liście przebojów „Polish Chart” Radia Wnet od czerwca 2025 do kwietnia 2026 . Ciekawostką jest fakt, że po raz pierwszy w nagraniu Kabaretu OT.TO pojawił się glos kobiecy, Beaty Wilgudzkiej.
Oprócz satyry - utwory liryczne
Poza tymi trzema piosenkami z programu scenicznego zamieszczono dwanaście premier. Obok utworów recenzujących w sposób satyryczny naszą rzeczywistość znajdują się też utwory liryczne.
Pierwszy singiel anonsujący płytę „Planeta płonie” doszedł do piątego miejsca na You Tubie w tygodniowym rankingu podbić najchętniej oglądanych filmów.
Drugim singlem jest utwór traktujący o niezwykle ważnym temacie dla Polaków - „Pierogi”. Reakcje publiczności podczas przedpremierowych wykonań na koncertach świadczą o tym, że jest to kolejna piosenka z nurtu „zasmażkowego”, która może uzyskać status przeboju.
W 2022 roku ukazała się płyta „Wesołych Świąt”, w wersji CD i winylowej, a w 2023 roku „To już lato”. Obie nagrane z „Chopin University Big Band”, a wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. W momencie postawienia Polskiego Radia w stan likwidacji, decydenci uznali, że współpraca z Kabaretem OT.TO nie może być kontynuowana. I to nie z powodów artystycznych.
„Poczułem energię, jaką mieliśmy w latach 90.”
Członkowie Kabaretu OT.TO, Ryszard Makowski i Andrzej Tomanek (reprezentowali nieobecnego w studiu Wiesława Tupaczewskiego) gościli dzisiejszego poranka na antenie Telewizji wPolsce24.
Nie było mnie parę ładnych lat w kabarecie, ale jak wróciłem, to jakoś poczułem tę energię, taką, jaką mieliśmy, kiedy zaczynaliśmy latach 90., bo wtedy byliśmy strasznie tacy „nabuzowani”, żeby to robić, żeby porozśmieszać, zrobić „Zasmażkę” i tak dalej. Od 2022 r. wydaliśmy dwie płyty z Agencją Muzyczną Polskiego Radia, „Wesołych Świąt” i „To już lato”, a teraz, ponieważ w Agencji Muzycznej Polskiego Radia nas pożegnali, więc wydaliśmy teraz sami płytę „Prawdziwa Inteligencja”, na której są piosenki premierowe, napisane w ciągu ostatnich dwóch lat
— wspominał Makowski.
Ryszard powiedział, że dołączył do nas, nie będąc ileś lat z nami. Natomiast debiutowaliśmy gdzieś tam w latach 80. I ja widzę duże podobieństwo do tych czasów, które się tam wtedy działy. Ta ilość abstrakcji, niezrozumienia, tematów zaskakujących, powoduje, że cały czas te tematy same nam wjeżdżają
— mówił Tomanek.
Pełna lista utworów
Album ukazuje się bez pomocy wytwórni płytowej. Nagrania (poza drobnymi wyjątkami) zostały zrealizowane w Studiu Domowym Wiesława Tupaczewskiego. Produkcja Kabaret OT.TO. Ślady gitar (nie wszystkich) zagrał po mistrzowsku i wyłącznie po koleżeńsku, Bartosz Miecznikowski. W „Przy Tobie” pojawił się także głos żeński. Tym razem Karoliny Goźlińskiej. W „Jadę na Eurowizję” na gitarze elektrycznej i na basowej zagrał Aleksander Makowski. Mix i mastering - Piotr Quentin Wojtanowski. Teledyski do singli „Planeta płonie”, „Pierogi” i Śpiewam po polsku” zostały wyprodukowane przez Wiesława Tupaczewskiego. Okładkę zaprojektował Aleksander Makowski. Wydawcą i patronem medialnym jest Radio Wnet.
Od 26 maja album jest dostępny w sprzedaży. Najlepiej zakupić (także podpisany przez członków zespołu) w sklepie internetowym.
Lista utworów:
●Śpiewam po polsku TELEDYSK
●Planeta plonie TELEDYSK
●Pierogi TELEDYSK
●Jaki piękny cyrk
●Radość życia
●Przy tobie
●Każdy dzień
●Kwiaty bez powodu
●Dzień dobry kochanie
●Daj mi lajka
●Jadę na Eurowizję
●Do kotleta
●Swobodne myślenie
●Mural Klenczon
●Dobre słowa
