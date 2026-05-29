Krzysztof Stanowski i Jakub Żulczyk zaliczyli gorącą wymianę zdań w serwisie X. Wszystko zaczęło się od wpisu-zaczepki ze strony pisarza pod adresem Kanału Zero. Wspomniał o Janie Kapeli i sprawie dopłat do emerytur dla artystów. „To pani Cienkowska i jej resort sprawiły, że Kapela jest uczestnikiem tej debaty. I to do niej możesz mieć o to pretensje” - odpowiadał dziennikarz.
Kapela obraża kasjerki
Rząd Donalda Tuska opracował ustawę, która zakłada dopłaty państwowe do emerytur artystów. Temat wywołał potężną burzę, którą wzmacniają tylko wypowiedzi takich postaci jak Jan Kapela, zwany „Jasiem” Kapelą.
Ostatnio samozwańczy artysta i poeta, występując bowiem w Kanale Zero starał się bronić rządowy projekt, lecz przy okazji postanowił… zaatakować kasjerów i deprecjonować ich pracę.
Zastanawiam się, dlaczego kasjerka w Lidlu jest bardziej uprzywilejowana i zarabia więcej na kasie niż ja po 15 latach z pracy intelektualnej
— wypalił Kapela.
Czytaj także
Pisarz narzeka
Fragment z tym wystąpieniem, opublikowany w serwisie X, postanowił skomentować (i jednocześnie zaczepić Kanał Zero założony przez Krzysztofa Stanowskiego) pisarz Jakub Żulczyk, który w świecie polityki zasłynął z obrażania prezydenta Andrzeja Dudy.
Dlaczego uparcie robicie z Kapeli twarz polskiej kultury i wmawiacie ludziom, że jest jedynym artystą w Polsce który korzysta z dotacji ministerialnych? Państwo wspiera tysiące wartościowych inicjatyw, spektakli, wystaw, publikacji, filmów. Dyskusja o zasadności danych rozwiązań prawnych to jedno. Uparte dyskredytowanie całego środowiska i samej idei dotowania kultury przez państwo przez przypinanie mu gęby pojedynczego prowokatora to drugie. Mógłbym wypisać tu dziesiątki nazwisk ludzi, którzy stworzyli świetne filmy, książki, komiksy. Ale oni nie walczą we freakfightach. Wystarczy rzucania nas na żer opinii publicznej
— napisał.
Stanowski vs. Żulczyk
Wpis doczekał się odpowiedzi ze strony Stanowskiego. W ten sposób wywiązała się gorąca wymiana zdań!
Osobiście w ogóle nie traktuję Jasia Kapeli jako przedstawiciela środowiska kultury, niemniej jest on przedstawicielem toksycznej narośli na środowisku kultury, którą to narośl nasza klasa polityczna - także w osobie ministry Cienkowskiej - dokarmia i broni. To pani Cienkowska i jej resort sprawiły, że Kapela jest uczestnikiem tej debaty. I to do niej możesz mieć o to pretensje
— odparł dziennikarz.
Nikt nie walczy z kulturą w Kanale Zero, walka idzie z marnotrawieniem lub wręcz wyprowadzaniem środków z budżetu pod przykrywką kultury. Nie krytykujemy wspierania wartościowych inicjatyw - wytykamy zwykłe złodziejstwo, jak najnowsza wystawa w sejmie za 130 000. Nie walczymy z muzeami, ale jeśli idzie dotacja na nieistniejące Muzeum Ziemniaka to się tym zajmujemy
— dodał.
Sam powinieneś walczyć z podpinaniem się pod kulturę tylko w celu drenażu państwowej kasy, bo to jest to, co w pierwszej kolejności szkodzi artystom. Czy ktoś w Kanale Zero walczył z Konkursem Chopinowskim? Nie, nagrywaliśmy materiały i wywiady związane z tym wydarzeniem. I tak, są dziesiątki ludzi, którzy tworzą wartościowe treści. Są regularnie naszymi gośćmi w programach.
— wypunktował.
Żulczyk jednak był uparty.
Nie będę teraz rozliczał cię kto był gościem w programach Zero, bo wszystkich nie widziałem, wiesz poza tym dobrze że zawsze służę koleżeńskimi sugestiami na priv. Tak, byłem Dukaj, byłem ja, ludzie komercyjnego sukcesu. Tylko naprawdę Krzysiek nie widzisz jaki jest efekt tej narracji i wpychania widzom Kapeli do gardeł? Nie czytasz komentarzy, nie widzisz że wśród oglądających cię milonów ludzi wychodzimy na bezwartościowych darmozjadów? Naprawdę ludzie nie czytają twojego spinu tak, że każda złotówka na kulturę z budżetu jest złodziejstwem? Nie myślisz tak? Co właściwie myślisz? Że kultura powinna być w pełni urynkowiona? Spoko, ja to przetrwam, ale ja nie chcę by jedynymi pisarzami byli Żulczyk z Bondą i Mrozem. I fajnie, że łaskawie wykluczasz z tego konkurs Chopinowski. Na pewno Chopin jest Ci bardzo wdzięczny.
— napisał wyraźnie ironicznie.
Myślę, że tworzysz w tym momencie alternatywną wersję zdarzeń. Tu nie ma dyskusji o dotacjach na kulturę, nie ma dyskusji o filharmoniach, teatrach, konkursach, jest natomiast dyskusja o wyłudzeniach. Nikt nie walczy z kulturą - to jakaś projekcja z Twojej strony. Kiedy napisałeś pierwszą książkę, państwo niczego Ci nie dało. Napisałeś ją, zapewne przy okazji gdzieś pracując. Potem okazało się, że możesz żyć tylko z pisania. Ja napisałem cztery książki i za każdym razem miałem też inną pracę. Bo to da się pogodzić. I to jest droga dla każdego autora. Od setek lat. Książki powstawały i będą powstawać, bez względu na to czy Cienkowska zorganizuje komuś składki emerytalne. Nie róbmy z artystów życiowych niedojd
— argumentował Stanowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/761383-zulczyk-vs-stanowski-starli-sie-o-kapele
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.