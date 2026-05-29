Englert o emeryturach artystów. Nie wszystkim się to spodoba! „Najwięcej krzyczą o zapomogi ci...”

Jan Englert / autor: Fratria
Ja bym się wstydził narzekać na swoją sytuację” - zaznaczył w rozmowie z „Faktem” polski aktor i reżyser, profesor sztuk teatralnych Jan Englert, pytany o rządowy pomysł dopłat do emerytur artystów. Słowa te podał dalej i wzmocnił swoim komentarzem rzecznik Konfederacji. Wojciech Machulski wspomniał w nim o swoim słynnym ojcu…

Dopłaty na ZUS dla artystów

Sprawa proponowanego przez rząd projektu ustawy, na mocy którego państwo (czyli wszyscy podatnicy), miałoby wziąć na siebie kwestię dopłacania do emerytur artystów, wywołała potężną burzę!

Englert: „Ja bym się wstydził narzekać”

O rządowy pomysł w rozmowie z „Faktem” został zapytany Jan Englert. Te słowa mogą nie spodobać się minister kultury i premierowi.

Kierunek zmian dobry, ale nie spodziewam się dobrego i skutecznego wykonania. O takich działaniach słyszę od 30 lat. Ja bym się wstydził narzekać na swoją sytuację

— zaznaczył słynny polski aktor i reżyser, profesor sztuk teatralnych.

Osobiście pobieram emeryturę od lat i oczywiście nie oczekuję żadnych dopłat

— dodał.

Wieloletni dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie wskazał, że wszyscy, którzy pracowali pod jego bokiem, zarabiając w teatrze, „płacili ZUS i tak dalej”.

Owszem, słyszymy o przypadkach artystów, którzy mają bardzo niską emeryturę, bo nie odprowadzali w przeszłości składek lub były one bardzo niskie, jednak był to ich wybór. W młodości, gdy ma się szufladę pełną pieniędzy, często nie myśli się o emeryturze

— wypunktował Englert.

Słynna aktor na tym nie poprzestał i dodał również w rozmowie z „Faktem”, że „najwięcej krzyczą o zapomogi ci, którzy właśnie nie powinni tego robić”.

Rzecznik Konfederacji. „Mój śp. ojciec Jan Machulski”

Słowa Jana Englerta skomentował w sieci rzecznik Konfederacji. Wojciech Machulski podał także przykład swojego ojca…

Jan Englert ma rację. Jeśli artyści mają pieniądze i nie odkładają na emeryturę, to sami ponoszą konsekwencje własnych czynów. Mój śp. ojciec Jan Machulski poza grą w filmach i teatrze przez lata pracował na swoją emeryturę m. in.: pracując na uczelni i zarządzając teatrem. Każdy jest kowalem własnego losu

— napisał w serwisie X.

kpc/”Fakt”/X

