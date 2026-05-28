Świetna wiadomość dla fanów "Rancza". Żak ujawnia

Po latach powraca hitowy serial „Ranczo”. Aktor Cezary Żak w swoich mediach społecznościowych ujawnił, że rozpoczęły się już próby do kolejnego sezonu.
Rozpoczęliśmy próby do XI sezonu „Rancza”. Wszyscy podekscytowani
— napisał Cezary Żak w mediach społecznościowych, udostępniając zdjęcie, na którym widać obsadę serialu.
Na fotografii znaleźli się m.in. aktorzy dobrze znani z poprzednich sezonów produkcji. Wśród nich oprócz Cezarego Żaka są m.in. Artur Barciś, Katarzyna Żak, Violetta Arlak, Jacek Kawalec, Piotr Ligenza, Magdalena Kuta i Arkadiusz Nader.
Powrót „Rancza”
„Ranczo” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali w XXI wieku. Ostatni - 10 sezon - swoją premierę miał w 2016 roku.
Teraz po latach serial powraca. Według doniesień w ramach jedenastego sezonu nakręconych zostać ma sześć nowych odcinków serialu.
