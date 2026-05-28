Świetna wiadomość dla fanów "Rancza". Żak ujawnia

Świetna wiadomość dla fanów "Rancza" / autor: wg22, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons
Po latach powraca hitowy serial „Ranczo”. Aktor Cezary Żak w swoich mediach społecznościowych ujawnił, że rozpoczęły się już próby do kolejnego sezonu.

Rozpoczęliśmy próby do XI sezonu „Rancza”. Wszyscy podekscytowani

— napisał Cezary Żak w mediach społecznościowych, udostępniając zdjęcie, na którym widać obsadę serialu.

Na fotografii znaleźli się m.in. aktorzy dobrze znani z poprzednich sezonów produkcji. Wśród nich oprócz Cezarego Żaka są m.in. Artur Barciś, Katarzyna Żak, Violetta Arlak, Jacek Kawalec, Piotr Ligenza, Magdalena Kuta i Arkadiusz Nader.

Powrót „Rancza”

Ranczo” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali w XXI wieku. Ostatni - 10 sezon - swoją premierę miał w 2016 roku.

Teraz po latach serial powraca. Według doniesień w ramach jedenastego sezonu nakręconych zostać ma sześć nowych odcinków serialu.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

