Znany aktor zawstydził kolegów po fachu! Sam płacił składki ZUS. "Teraz nie powinni się dziwić..."

  • Kultura
  • opublikowano:
Aktor Zbigniew Buczkowski oraz portfel z polskimi pieniędzmi / autor: Fratria/Wikimedia Commons/ Damian T. Jankowski/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Aktor Zbigniew Buczkowski oraz portfel z polskimi pieniędzmi / autor: Fratria/Wikimedia Commons/ Damian T. Jankowski/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Dzieje się tak dlatego, że nie płacili składek na ubezpieczenie społeczne. Gdy mówili mi, że mają jakieś głodowe stawki, pytałem, czy płacili składki. Odpowiadali, że nigdy. Więc teraz nie powinni się dziwić wysokością swojej emerytury” - mówił niedawno w rozmowie z „Faktem” aktor Zbigniew Buczkowski, odnosząc się do niskich emerytur niektórych artystów.

Rząd Koalicji 13 grudnia (ustami Donalda Tuska) poinformował o pomyśle dopłaty artystom do emerytur. Sprawa wywołała wielkie poruszenie w przestrzeni publicznej.

Czytaj także

Negatywnie o tym pomyśle wypowiedzieli się założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski czy były europoseł Marek Migalski, który dopytywał, czy kasjerka ma sfinansować emerytury celebrytom?

Pomysłu broniła choćby minister Marta Cienkowska, czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej postanowiła użyć haniebnego porównania…

Czytaj także

Naprawdę nie rzucajmy się na pojedynczych, najniżej zarabiających aktorów czy artystów w tym samym momencie, w którym ogromne pieniądze przeznaczamy na podtrzymywanie przy życiu biznesów, dopłaty do przedsiębiorców, zwalnianie ze składek rolników, czy wielkie korporacje. Nie, to nie jest tak, że młoda aktorka czy aktorka, która chce być mamą czy aktor, który chce być tatą, powinni być kozłem ofiarnym

— powiedziała na antenie Polsat News.

Czytaj także

Nie płacili składek”

Jakiś czas temu „Fakt” przeprowadził wywiad z aktorem Zbigniewem Buczkowskim. 75-letni artysta był pytany o emeryturę.

Jaka emerytura? Nie jestem na żadnej emeryturze, bo aktorzy nie przechodzą na emeryturę. Grają dopóty, dopóki mogą grać. Wiem, że są zawody, które wymagają przejścia na emeryturę, bo nie ma innego wyjścia. W moim przypadku tak nie jest. My aktorzy gramy ile się da. Oczywiście, jeśli nam zdrowie pozwoli

— powiedział w rozmowie z medium.

Czytaj także

Buczkowski został również dopytany o kwestię niskich emerytur niektórych artystów.

Dzieje się tak dlatego, że nie płacili składek na ubezpieczenie społeczne. Gdy mówili mi, że mają jakieś głodowe stawki, pytałem, czy płacili składki. Odpowiadali, że nigdy. Więc teraz nie powinni się dziwić wysokością swojej emerytury. Mnie dawno temu miła pani w ZUS-ie powiedziała, żebym sam wpłacał pieniądze co miesiąc na swoją emeryturę, bo ten czas szybko zleci. I tak robiłem. Sam płaciłem. Były to małe stawki, chyba po 100 złotych miesięcznie, ale się płaciło. Chociaż moja emerytura nie jest jakaś wysoka, to ją mam

— wyjaśnił aktor.

xyz/”Fakt”

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych