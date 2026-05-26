Dla ukochanych mam. Para Prezydencka z pięknymi życzeniami!

Dziś w Polsce obchodzimy szczególne święto. Dzień Matki jest wyrazem szacunku i wdzięczności dla wszystkich rodzicielek w kraju nad Wisłą. Obchodzony jest 26 maja, tego dnia wszystkie mamy są obdarowywane i traktowane w jeszcze bardziej wyjątkowy sposób niż zazwyczaj.
Życzenia Pary Prezydenckiej
Z tej okazji Para Prezydencka złożyła wszystkim mamom piękne życzenia.
Szanowne Panie, Kochane Mamy,
serdecznie pozdrawiamy Panie i z okazji dzisiejszego święta życzymy poczucia spełnienia oraz nieustającej satysfakcji – z roli matki, z życia prywatnego i zawodowego, z realizacji wszelkich zamierzeń, ambicji i planów.
Z serca dziękujemy za podejmowany każdego dnia trud macierzyństwa. Nie byłoby nas tutaj, a na pewno nie bylibyśmy tymi samymi ludźmi, gdyby nie zaangażowanie i poświęcenie Mam, które poprzez codzienne wypełnianie tego pięknego powołania budują szczęście swoje i swoich rodzin. Czas spędzony z dziećmi, troska o ich rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i duchowy, każdy gest miłości mają ogromne znaczenie – dla nich, ale i dla przyszłości Polski, którą wzrastające teraz pokolenia będą tworzyć.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim Mamom za wytrwałość w opiece nad pociechami i za ich wychowywanie. Wyrażamy także uznanie za niełatwą umiejętność łączenia spraw domowych z zadaniami zawodowymi. Życzymy, by Mamy dostrzegały głęboki sens podejmowanych przez siebie działań i zawsze mogły liczyć na wsparcie i zrozumienie ze strony najbliższych. Niech życie Mam będzie bogate w te najcenniejsze dobra – spokój i czas. Sami doskonale wiemy, jak bardzo ich potrzeba w każdej rodzinie. Oby dni w kalendarzu nie przesuwały się za szybko, a wskazówki zegarków zwolniły na tyle, na ile to możliwe. Życzymy Paniom wielu wspaniałych chwil z bliskimi, ale również czasu dla siebie – naprawdę wolnego, bez obowiązków i codziennego pośpiechu.
Drogie Mamy, pamiętamy o Paniach w tym szczególnym dniu! Prosimy, by Panie również o sobie nie zapominały, lecz umiały siebie doceniać i wiedziały, że Matki są prawdziwymi bohaterkami! Niech nie tylko ten dzień, ale też wszystkie kolejne przynoszą Mamom wiele uśmiechu i radości. Wszystkiego dobrego!
— czytamy na oficjalnej stronie prezydenta RP.
