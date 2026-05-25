Zmarł Stanisław Janicki, miał 92 lata. Był nestorem polskiego dziennikarstwa filmowego, wybitnym znawcą historii światowego i polskiego kina, autorem książek, reportaży oraz programów telewizyjnych i radiowych. Przez dekady był związany z Telewizją Polską, gdzie prowadził kultowy program „W starym kinie”, najdłużej emitowany cykl filmowy w historii polskiej telewizji.
„W starym kinie” przeszło do historii telewizji
Program „W starym kinie” był emitowany w Telewizji Polskiej od 23 maja 1965 roku do 25 maja 2000 roku. W ramach cyklu prezentowano klasyczne i przedwojenne produkcje filmowe, a sam Janicki wprowadzał widzów w kontekst historyczny i kulisy powstawania filmów.
Program był najdłużej nadawanym programem filmowym w historii polskiej telewizji i przez lata stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych formatów poświęconych kinu.
Wybitny ekspert historii kina
Janicki był uznawany za jednego z najlepszych znawców historii kina. Tworzył książki, filmy dokumentalne i reportaże poświęcone polskiej oraz światowej kinematografii.
W latach 1972–1976 był związany z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi, następnie przez sześć lat pracował w Wytwórni Filmów Poltel. Od 1983 roku wykładał na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. W 1996 roku objął kierownictwo Szkoły Mediów Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Informatyki.
„Odeon” i „Iluzjon” Janickiego
W późniejszych latach Stanisław Janicki współpracował z radiem RMF Classic, gdzie prowadził autorski felieton „Odeon Stanisława Janickiego”.
Był także związany z kanałem Kino Polska. Prowadził tam program „Seans w Iluzjonie”, w którym prezentował i komentował przedwojenne polskie produkcje filmowe oraz przygotowywał obszerne wprowadzenia do filmów z lat 20., 30. i 40. XX wieku emitowanych na antenie stacji.
Spotkania z widzami i miłość do dawnego kina
W latach 2004–2019 prowadził w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej cykl spotkań „Stare Kino w Starym Zamku”. Wydarzenia gromadziły miłośników klasycznego kina i były okazją do rozmów o historii filmu oraz dawnych gwiazdach ekranu.
Śmierć Stanisława Janickiego to koniec pewnej epoki polskiej kultury filmowej. Dla wielu widzów pozostanie symbolem pasji do kina i człowiekiem, który przez dziesięciolecia przybliżał historię filmu kolejnym pokoleniom.
SC/PAP/X
