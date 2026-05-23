Nie lada gratka dla turystów. Most staje się wielką instalacją

W Paryżu powstaje nietypowa instalacja artystyczna autorstwa fotografa JR, znanego z umieszczania gigantycznych zdjęć w przestrzeni miejskiej. Najstarszy most w Paryżu, Pont Neuf na wyspie Cite w sercu miasta, dzięki instalacji wykonanej z tkaniny, zmienia się w gigantyczną grotę.
Pomysł polega na ułożeniu na moście tkaniny, na której nadrukowano strukturę skał. Tkanina nie tylko nakrywa most, ale została podciągnięta w górę na specjalnych podporach i układa się w kształty podobne do wierzchołków skał. Z daleka wygląda to tak, jakby na kamiennym moście wyrósł masyw górski. Jednocześnie wewnątrz powstał tunel, do którego jednak na razie nie można wejść - zostanie udostępniony 6 czerwca.
„Jaskinia” na Pont Neuf na razie przyciąga uwagę wielu turystów i przechodniów, którzy gromadzą się przed ogrodzeniem, by robić zdjęcia. Znaki dla żeglugi, które zawsze znajdują się na moście, umieszczono na instalacji i nie zakłóca ona ruchu na rzece.
Zwiedzanie możliwe całą dobę
Po otwarciu „jaskinię” będzie można zwiedzać od 6 do 28 czerwca przez całą dobę. Pont Neuf to most, który łączy wyspę Cite - gdzie stoi katedra Notre Dame - z oboma brzegami Sekwany.
W instalowaniu „jaskini” brało udział 800 osób. Długość konstrukcji to 120 metrów, szerokość - 20. Najwyższe „wierzchołki” tekstylnego pasma górskiego mierzą 18 metrów. Instalacja jest nawiązaniem do słynnego „opakowania” Pont Neuf w 1985 roku przez parę artystów: Christo i Jeanne-Claude. Wówczas most został owinięty prawie 42 tysiącami metrów tkaniny.
JR - artysta znany tylko z inicjałów - zasłynął z ogromnych instalacji fotograficznych, które realizował m.in. w Rio de Janeiro, Nowym Jorku i Paryżu. Jeden z jego projektów powstał we Lwowie w marcu 2022 roku, tuż po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, na podstawie zdjęcia kilkuletniej dziewczynki o imieniu Walerija, która znajdowała się wśród uchodźców przekraczających granicę z Polską. Na placu przed Operą we Lwowie artysta wraz z grupą mieszkańców rozciągnął gigantyczne płótno (45 metrów długości) z nadrukowaną fotografią dziewczynki. Widoczne z lotu ptaka zdjęcie miało przypominać o ludności cywilnej, potrzebującej ochrony podczas wojny.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/761000-nie-lada-gratka-dla-turystow-most-staje-sie-wielka-instalacja
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.