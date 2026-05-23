Nie lada gratka dla turystów. Most staje się wielką instalacją

Instalacja artystyczna „La Caverne du Pont-Neuf” autorstwa francuskiego fotografa i artysty ulicznego JR obejmuje kultowy Pont Neuf z Wieżą Eiffla w tle, w Paryżu / autor: PAP/EPA
W Paryżu powstaje nietypowa instalacja artystyczna autorstwa fotografa JR, znanego z umieszczania gigantycznych zdjęć w przestrzeni miejskiej. Najstarszy most w Paryżu, Pont Neuf na wyspie Cite w sercu miasta, dzięki instalacji wykonanej z tkaniny, zmienia się w gigantyczną grotę.

Pomysł polega na ułożeniu na moście tkaniny, na której nadrukowano strukturę skał. Tkanina nie tylko nakrywa most, ale została podciągnięta w górę na specjalnych podporach i układa się w kształty podobne do wierzchołków skał. Z daleka wygląda to tak, jakby na kamiennym moście wyrósł masyw górski. Jednocześnie wewnątrz powstał tunel, do którego jednak na razie nie można wejść - zostanie udostępniony 6 czerwca.

„Jaskinia” na Pont Neuf na razie przyciąga uwagę wielu turystów i przechodniów, którzy gromadzą się przed ogrodzeniem, by robić zdjęcia. Znaki dla żeglugi, które zawsze znajdują się na moście, umieszczono na instalacji i nie zakłóca ona ruchu na rzece.

Zwiedzanie możliwe całą dobę

Po otwarciu „jaskinię” będzie można zwiedzać od 6 do 28 czerwca przez całą dobę. Pont Neuf to most, który łączy wyspę Cite - gdzie stoi katedra Notre Dame - z oboma brzegami Sekwany.

W instalowaniu „jaskini” brało udział 800 osób. Długość konstrukcji to 120 metrów, szerokość - 20. Najwyższe „wierzchołki” tekstylnego pasma górskiego mierzą 18 metrów. Instalacja jest nawiązaniem do słynnego „opakowania” Pont Neuf w 1985 roku przez parę artystów: Christo i Jeanne-Claude. Wówczas most został owinięty prawie 42 tysiącami metrów tkaniny.

JR - artysta znany tylko z inicjałów - zasłynął z ogromnych instalacji fotograficznych, które realizował m.in. w Rio de Janeiro, Nowym Jorku i Paryżu. Jeden z jego projektów powstał we Lwowie w marcu 2022 roku, tuż po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, na podstawie zdjęcia kilkuletniej dziewczynki o imieniu Walerija, która znajdowała się wśród uchodźców przekraczających granicę z Polską. Na placu przed Operą we Lwowie artysta wraz z grupą mieszkańców rozciągnął gigantyczne płótno (45 metrów długości) z nadrukowaną fotografią dziewczynki. Widoczne z lotu ptaka zdjęcie miało przypominać o ludności cywilnej, potrzebującej ochrony podczas wojny.

xyz/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

