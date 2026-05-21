Bogdan Chaber w latach 2008-2012 zajmował się restauracją jasnogórskiej bazyliki. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli dyscypliny konserwacji zabytków w Polsce, miał też własną pracownię w Szwecji. Zmarł w wieku 82 lat.
Bogdan Chaber zmarł 19 maja 2026 r. O jego śmierci poinformowała w dziś Jasna Góra, gdzie w latach 2008-2012 kierował odnowieniem bazyliki (w dwuosobowym konsorcjum z Józefem Żołyniakiem). Podjęto wówczas kompleksową renowację ścian i sklepienia nawy głównej oraz naw bocznych, a także kaplic bocznych bazyliki. Odnowiono stiuki, polichromie, rzeźby i obrazy. „Na pokolenia następne zostawiamy bazylikę w takiej świetności, w jakiej ona była wybudowana” - mówił ówczesny przeor o. Roman Majewski, cytowany teraz przez Mirosława Szymusika z biura prasowego klasztoru.
Bogdan Chaber był absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 1968 r. ukończył studia w zakresie konserwacji dzieł sztuki. Od razu zainaugurował samodzielną pracę - od restauracji XVII-wiecznego prospektu organowego w Kamieniu Pomorskim, gdzie w latach 1968-1972 kierował trzyosobowym zespołem specjalistów. Później rozpoczął stałą działalność w Częstochowie.
Miał także własną pracownię konserwatorską w Göteborgu i Sztokholmie (w latach 1978-1985). Przeprowadził tam restaurację blisko 80 obrazów malarzy holenderskich, włoskich i szwedzkich. Zajmował się głównie malarstwem sztalugowym, w tym na podłożu drewnianym, i rzeźbą drewnianą polichromowaną, złoconą, srebrzoną. Podejmował się koordynacji dużych projektów, jak wnętrza kościelne. Od 1983 r. był rzeczoznawcą resortu kultury, a w latach 1991-2010 także rzeczoznawcą Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki. Współpracował ze służbami konserwatorskimi na terenie całego kraju.
Wprowadzał nowatorskie rozwiązania technologiczne, jak w przypadku pierwszego na terenie województwa śląskiego samonaciągającego się krosna do wielkiego obrazu ołtarzowego Tomasza Dolabelli z kościoła w Koniecpolu.
Bogdan Chaber m.in. ustanawiał standardy w zakresie estetycznych aspektów restauracji jednego z najcenniejszych zabytków Jasnej Góry - monumentalnego późnogotyckiego krucyfiksu z Kaplicy Matki Bożej. Przeprowadził też w 1995 r. jego konserwację.
W uznaniu szczególnych zasług dla ochrony polskiego dziedzictwa narodowego w 2012 r. Bogdan Chaber otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
