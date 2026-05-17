Polski juror tłumaczy się z punktów dla Izraela. Czego się dowiedzieliśmy?

Alicja Szemplińska / autor: PAP/EPA
Wynik głosowania polskiego jury w finale Eurowizji 2026 nie jest wspólną decyzją siedmiu jurorów. Każdy juror głosuje indywidualnie i w tajemnicy” - tłumaczył Filip Kuncewicz, kompozytor i jeden z członków polskiego jury na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji, który na Instagramie opublikował oświadczenie w związku z oburzeniem jakie wywołało przyznanie przez polskie jury 12 puntków reprezenantowi Izraela.

Gigantyczne oburzenie w internecie i w „realu” wywołało przyznanie przez zasiadających w studiu TVP polskich jurorów maksymalnej liczby punktów reprezentantowi Izraela. Z kolei 1 punkt przyznano Ukrainie.

Zupełnie inaczej zagłosowali widzowie z Polski. W ich głosowaniu triumfowała Ukraina, a Izrael nie otrzymał tak wysokiego poparcia jak od jury. Co ciekawe, ukraińskie jury nie przyznało Szemplińskiej żadnego punktu, choć już sami widzowie z Ukrainy przyznali jej punkty.

Głos w tej sprawie zabrali nawet politycy. W końcu milczenie przerwał jeden z jurorów - Filip Kuncewicz i wyjaśnił, dlaczego Izrael otrzymał od polskiego jury 12 punktów.

Wynik głosowania polskiego jury w finale Eurowizji 2026 nie jest wspólną decyzją siedmiu jurorów. Każdy juror głosuje indywidualnie i w tajemnicy. Końcowy wynik to efekt działania algorytmu EBU, który łączy siedem niezależnych list w jeden ranking. Przyznanie 12 punktów nie oznacza, że jurorzy wybrali daną piosenkę jako numer 1

— czytamy w jego oświadczeniu opublikowanym na Instagramie.

Odniósł się on również do fali negatywnych komentarzy i gróźb, z jaką spotkali się członkowie polskiego jury.

Zasady działania algorytmu EBU są publicznie dostępne. Każda osoba, która wysłała w ostatnich godzinach groźby lub hejt, mogła je sprawdzić w minutę. Nie zrobiła tego

— napisał.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

