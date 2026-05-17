Polacy wściekli po decyzji jury na Eurowizji. Izrael dziękuje

Gigantyczne oburzenie w internecie i w „realu” wywołało przyznanie przez zasiadających w studiu TVP polskich jurorów maksymalnej liczby punktów reprezentantowi Izraela. Głos zabierają politycy od prawa do lewa. - Chciałabym zobaczyć sprawozdania majątkowe jurorów i ich rodzin - stwierdziła posłanka Razem Marcelina Zawisza.
Wczoraj w hali Wiener Stadthalle odbył się finał Eurowizji 2026. Konkurs zdecydowanie wygrała Bułgaria, zdobywając 516 punktów. Na podium znalazły się również Izrael (343 pkt.) oraz Rumunia (296 pkt.). O wynikach zadecydowały głosy widzów i jurorów. Ambasada Izraela w RP zamieściła specjalny wpis z tej okazji, w którym m.in. przekazała gratulacje dla Alicji Szemplińskiej.
Teraz głos zabrała Ambasada Izraela w RP.
Nasz Noam Bettan zajął 2. miejsce na Eurowizji 2026. To ogromne osiągnięcie wśród tak wielu utalentowanych artystów i wyjątkowych występów. Ogromne gratulacje dla Alicji Szemplińskiej za fenomenalny występ
— czytamy.
Podziękowania dla polskiego jury
Ambasada przekazała też „szczególne podziękowania dla polskiego jury za uznanie i ciepłe przyjęcie”.
Dziękujemy za całą miłość, energię i życzliwość podczas tegorocznego konkursu
— dodano we wpisie.
Przypomnijmy, polskie jury przyznało Izraelowi aż 12 punktów, co wywołało kontrowersje.
12. miejsce Alicji Szemplińskiej
Polka zajęła ostatecznie 12. miejsce, zdobywając 150 punktów. Po głosowaniu jurorów zajmowała 7 miejsce. Od widzów otrzymała 17 punktów.
Na eurowizyjnej scenie zaprezentowała piosenkę „Pray”, występując m.in. z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu.
Mój utwór „Pray” powstawał etapami. Pierwszy był w moim studiu w domu, gdzie napisałyśmy samo intro z moją producentką Weroniką Gabrielczyk. I potem robiliśmy kolejne sesje po to, żeby rozwinąć ten utwór, żeby przełamać ten gospel czymś świeżym, czymś bardziej współczesnym
— opowiadała piosenkarka.
