Polacy wściekli po decyzji jury na Eurowizji. Izrael dziękuje

  • Kultura
  • opublikowano:
Reprezentanci Izraela na Eurowizji / autor: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Reprezentanci Izraela na Eurowizji / autor: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Gigantyczne oburzenie w internecie i w „realu” wywołało przyznanie przez zasiadających w studiu TVP polskich jurorów maksymalnej liczby punktów reprezentantowi Izraela. Głos zabierają politycy od prawa do lewa. - Chciałabym zobaczyć sprawozdania majątkowe jurorów i ich rodzin - stwierdziła posłanka Razem Marcelina Zawisza.

Wczoraj w hali Wiener Stadthalle odbył się finał Eurowizji 2026. Konkurs zdecydowanie wygrała Bułgaria, zdobywając 516 punktów. Na podium znalazły się również Izrael (343 pkt.) oraz Rumunia (296 pkt.). O wynikach zadecydowały głosy widzów i jurorów. Ambasada Izraela w RP zamieściła specjalny wpis z tej okazji, w którym m.in. przekazała gratulacje dla Alicji Szemplińskiej.

Teraz głos zabrała Ambasada Izraela w RP.

Nasz Noam Bettan zajął 2. miejsce na Eurowizji 2026. To ogromne osiągnięcie wśród tak wielu utalentowanych artystów i wyjątkowych występów. Ogromne gratulacje dla Alicji Szemplińskiej za fenomenalny występ

— czytamy.

Podziękowania dla polskiego jury

Ambasada przekazała też „szczególne podziękowania dla polskiego jury za uznanie i ciepłe przyjęcie”.

Dziękujemy za całą miłość, energię i życzliwość podczas tegorocznego konkursu

— dodano we wpisie.

Przypomnijmy, polskie jury przyznało Izraelowi aż 12 punktów, co wywołało kontrowersje.

Czytaj także

12. miejsce Alicji Szemplińskiej

Polka zajęła ostatecznie 12. miejsce, zdobywając 150 punktów. Po głosowaniu jurorów zajmowała 7 miejsce. Od widzów otrzymała 17 punktów.

Na eurowizyjnej scenie zaprezentowała piosenkę „Pray”, występując m.in. z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu.

Mój utwór „Pray” powstawał etapami. Pierwszy był w moim studiu w domu, gdzie napisałyśmy samo intro z moją producentką Weroniką Gabrielczyk. I potem robiliśmy kolejne sesje po to, żeby rozwinąć ten utwór, żeby przełamać ten gospel czymś świeżym, czymś bardziej współczesnym

— opowiadała piosenkarka.

Czytaj także

X/PAP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych