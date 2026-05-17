Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska zajęła 12. miejsce w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji. Jednak obserwując relacje polskich widzów tego konkursu w sieci można odnieść wrażenie, że to nie wynik reprezentantki naszego kraju wzbudził u nich największe emocje, ale to jak głosowało polskie jury w tym konkursie, które przyznało najwyższą notę (12 punktów) Izraelowi. Kto był w jego składzie?
Polskie jury przyznało aż 12 punktów Izraelowi, a 10 punktów Bułgarii, która ostatecznie triumfowała w tegorocznym konkursie. Pozostała punktacja polskiego jury wyglądała następująco:
Grecja - 8 Australia - 7 Belgia - 6 Rumunia - 5 Czechy - 4 Norwegia - 3 Włochy - 2 Ukraina - 1
Głosowanie jury budzi emocje zapewne w dużej mierze dlatego, że od lat jest ono postrzegane w sposób polityczny - przyznawane punkty od jury są interpretowane jako miara ich sympatii do danych krajów, a nie po prostu ocena samej piosenki konkursowej.
Skład polskiego jury
A kto znalazł się w składzie polskiego jury podczas tegorocznego konkursu? Byli to: Eliza Orzechowska, Filip Koncewicz, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk i Maurycy Żółtański.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/760479-to-oni-przyznali-12-pkt-izraelowi-sprawdz-kto-wywolal-skandal
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.