WIDEO

To oni przyznali 12 punktów Izraelowi na Eurowizji! Sprawdź, kto wywołał skandal

  • Kultura
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE/X
autor: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE/X

Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska zajęła 12. miejsce w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji. Jednak obserwując relacje polskich widzów tego konkursu w sieci można odnieść wrażenie, że to nie wynik reprezentantki naszego kraju wzbudził u nich największe emocje, ale to jak głosowało polskie jury w tym konkursie, które przyznało najwyższą notę (12 punktów) Izraelowi. Kto był w jego składzie?

Polskie jury przyznało aż 12 punktów Izraelowi, a 10 punktów Bułgarii, która ostatecznie triumfowała w tegorocznym konkursie. Pozostała punktacja polskiego jury wyglądała następująco:

Grecja - 8 Australia - 7 Belgia - 6 Rumunia - 5 Czechy - 4 Norwegia - 3 Włochy - 2 Ukraina - 1

Głosowanie jury budzi emocje zapewne w dużej mierze dlatego, że od lat jest ono postrzegane w sposób polityczny - przyznawane punkty od jury są interpretowane jako miara ich sympatii do danych krajów, a nie po prostu ocena samej piosenki konkursowej.

Skład polskiego jury

A kto znalazł się w składzie polskiego jury podczas tegorocznego konkursu? Byli to: Eliza Orzechowska, Filip Koncewicz, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk i Maurycy Żółtański.

Czytaj także

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych