Freakfighter, poeta i lewacki aktywista, który irytuje liczne grupy Polaków niezależnie od poglądów politycznych, a nadto jest beneficjentem stypendium MKiDN, miał poprowadzić slam poetycki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu. Wydarzenie jednak nie odbędzie się. „Nie chcemy promować treści wulgarnych ani naruszających dobre obyczaje” - wyjaśniają w oświadczeniu przedstawiciele placówki, tak jakby wcześniej nie wiedzieli, kim jest Kapela.
Jana Kapeli (określającego się jako „Jaś”) nie trzeba przedstawiać chyba nikomu, zwłaszcza od czasu pamiętnej rozmowy z Krzysztofem Stanowskim. O tym „artyście” ponownie głośno zrobiło się kilka miesięcy temu, kiedy media poinformowały, że otrzyma z MKiDN stypendium za… napisanie musicalu o aborcji.
„Najbardziej zbuntowany poeta”
Trudno przypuszczać, aby nie słyszano o Kapeli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu, a w każdym razie - aby nie spodziewano się, że zaproszenie tej akurat postaci do poprowadzenia wydarzenia kulturalnego, może wywołać kontrowersje.
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu zaprasza na slam poetycki „Wolne słowa”. Zainspirowani postacią lokalnej legendy slamu- Andrzeja Leśniewskiego, w duchu haseł tegorocznej edycji Radomskiej Wiosny Literackiej- bunt, wolność, emancypacja- po raz pierwszy organizujemy bitwę literacką. Zapraszamy wszystkich dorosłych, którzy chcą stanąć w poetyckie szranki do Kamienicy Glogierów przy ul. Sienkiewicza 12 w Radomiu. Imprezę poprowadzi najbardziej zbuntowany poeta średniego pokolenia- Jaś Kapela
— zapowiadała niedawno placówka na swojej stronie internetowej.
Teraz sprawa jest już jednak nieaktualna.
Informujemy, że po zapoznaniu się z licznymi opiniami dotyczącymi umieszczenia w programie Radomskiej Wiosny Literackiej slamu poetyckiego z udziałem Jana Kapeli podjęliśmy decyzję o odwołaniu tego wydarzenia. Nasze działania od początku były zgodne z ideami otwartości, dialogu i wolności słowa, o których będziemy dyskutować podczas zbliżającego się festiwalu. Jednocześnie nie chcemy promować treści wulgarnych ani naruszających dobre obyczaje
— przekazała biblioteka we wczorajszym oświadczeniu.
Decyzja o odwołaniu wydarzenia jest również podyktowana niektórymi wpisami w mediach społecznościowych zawierającymi groźby pobicia oraz nawoływanie do agresji wobec zaproszonego gościa. Nie ma naszej zgody na tego typu komentarze i zachowania. Bezpieczeństwo uczestników, artystów oraz osób zaangażowanych w organizację pozostaje dla nas priorytetem. Jednocześnie przepraszamy wszystkie osoby, które poczuły się urażone zaistniałą sytuacją lub sposobem komunikacji wokół wydarzenia. Dziękujemy również wszystkim, którzy wyrażali chęć udziału w spotkaniu oraz wspierali ideę otwartej debaty i działalności kulturalnej
— czytamy w komunikacie.
Na koniec biblioteka zaprosiła na pozostałe wydarzenia w programie festiwalu.
Tak bawi się Kapela - m.in. za Państwa pieniądze
Zaprezentujemy kilka przykładów „otwartej debaty i działalności kulturalnej” pana Kapeli. Po tym, jak media obiegła informacja, że otrzyma 60 tys. zł od MKiDN na musical o aborcji, wyraźnie cieszył się kontrowersjami wokół tej decyzji resortu i zaczął prezentować próbki swojej „twórczości”. Choć etapy procesu powstawania „dzieła” freakfightera, aktywisty i poety pojawiały się już na naszym portalu, nigdy dosyć przypominania, z jak chorą sytuacją mamy obecnie do czynienia w Polsce.
Gdzie są wasze groby?/Małe płody./Czemu was nie grzebią?/Skoro twierdzą, że jesteście ludźmi?/Mordowani./Czemu zabijają?/Czemu nie chowają?/Gdzie jest kara śmierci dla mordercy, dla płoda mordercy?/Gdzie jest kara śmierci dla współpracowników również kar bez liku powinno być./Dzieci zabijają, morderców puszczają./Dzieci zabiją, morderców puszczają./Jak tak można żyć?
— „wyśpiewywał” w jednym z filmików.
Inny ujawniony fragment:
Spier…jcie baby, to nie są wasze sprawy/To nie są wasze sprawy, tu trzeba dzieci płodzić,/A nie wam życie słodzić./Wy worki na spermę, inkubatory bierne,/Spie…ać do roboty, płodzić nowe istoty/Każdy Polak to katolik, kościół mamy w każdej gminie,/Gdy do Boga się nie modlisz, to zapewne jesteś… [niewyraźnie]/Solidarność naszą siłą, twoje dzieci obronimy,/Żadne płody już nie zginą,/Morderczynie pogonimy
I trochę starszej: „twórczości”:
Trudno przypuszczać, żeby radomska biblioteka nie wiedziała, kogo zaprasza do poprowadzenia slamu poetyckiego i jakie reakcje (przy czym groźby oczywiście zasługują na potępienie) może wywołać taka decyzja.
twojradom.pl/cozadzien.pl/FB: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu/Joanna Jaszczuk
