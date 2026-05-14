Po wzbudzającej kontrowersje imprezie techno, która odbyła się na terenie Pałacu w Wilanowie, planowane są kolejne z cyklu „Let’s Make Them Care”: w Łazienkach i Parku Agrykola.
Na czwartkowej sesji radny klubu Miasto Jest Nasze Jan Mencwel zapytał o inne imprezy z cyklu „Let’s Make Them Care”, którego organizatorem jest firma Awake Events.
Promotor definiuje projekt jako „letni cykl otwierania historycznych miejsc na młode pokolenie”. Ma trwać od maja do września. Pierwsza impreza odbyła się 9 maja na terenie Pałacu w Wilanowie.
Kolejne miejsca
Sekretarz miasta Maciej Fijałkowski, odpowiadając na pytanie radnego, przekazał, że organizator zgłosił trzy lokalizacje koncertów: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Łazienki Królewskie i Park Agrykola.
Zwróciliśmy się do organizatora z prośbą, żeby wyjaśnił sytuację, która miała miejsce. Nie dostaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi. Jak będziemy ją mieli, to podejmiemy decyzję, co dalej
-– powiedział Fijałkowski.
Wyjaśnił też, że patronatem prezydenta Warszawy objęty został cały cykl.
W tym konkretnym przypadku, kiedy dowiedzieliśmy się, co ma się wydarzyć, a szczególnie w jakich godzinach, poprosiliśmy organizatora, żeby nie informował, że patronat został udzielony na tę konkretną imprezę
— dodał.
Radni Jan Mencwel i Filip Frąckowiak (PiS) zaapelowali, aby prezydent wycofał swój patronat. Podkreślili, że majowe wydarzenie organizowane w tym cyklu nie miało służyć promowaniu zabytków, lecz wprost przeciwnie – niszczeniu ich i przyrody.
Techno-party
W nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego Pałacu w Wilanowie odbyła się impreza techno Circoloco. Mieszkańcy m.in. Miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas trwający do wczesnego rana. W mediach ukazało się też wiele zdjęć pokazujących zniszczenia trawników, po których jeździł ciężki sprzęt. Działacze Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ostrzegali, że jest to wydarzenie, które może mieć poważne konsekwencje dla zwierząt, a szczególnie dla ptaków.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił w tej sprawie policję, sprawą zainteresował się też Rzecznik Praw Obywatelskich. Kontrolę przeprowadził też Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Radni PiS, Lewicy i ruchów miejskich krytykują prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z tą imprezą. Zarzucają mu, że zrobił zbyt mało, by jej zapobiec. Radni KO zauważają, że nie jest to teren miejski i prezydent miasta nie miał na to żadnego wpływu.
Adrian Siwek/PAP
