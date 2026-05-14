Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska wywalczyła awans do finału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Piosenkę „Pray” zaśpiewa ponownie w sobotę 16 maja. Odpowiedź artystki na pytanie o przesłanie dla fanów w Izraelu stało się światowym viralem w social mediach! Czy jej reakcja to w pewnym sensie bojkot? Część europejskich nadawców publicznych przekazała, że nie wyemituje tegorocznej edycji konkursu. Wszystko przez udział Izraela w wydarzeniu.
W pierwszym półfinale Eurowizji, który odbył się wczoraj, 13 maja, wzięli udział reprezentanci 15 krajów. Do finału awansowało 10-ciu, to przedstawiciele Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji, Litwy i Polski. O wynikach zadecydowały głosy widzów i jurorów.
Polka Alicja Szemplińska na eurowizyjnej scenie zaprezentowała piosenkę „Pray”, występując m.in. z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu.
Bojkot Eurowizji przez udział Izraela
Wcześniej publiczni nadawcy z Hiszpanii, Irlandii i Słowenii oficjalnie potwierdzili, że nie będą transmitować konkursu piosenki Eurowizji, którego finał odbędzie się w sobotę, 16 maja. Zgodnie z wielokrotnie składanymi deklaracjami, przyczyną decyzji jest udział Izraela w konkursie.
Zamiast cyrku Eurowizji program telewizji publicznej będzie poświęcony serii tematycznej Głos Palestyny
— poinformowała słoweńska stacja.
Powodem sprzeciwu wobec udziału przedstawiciela Izraela w konkursie piosenki jest polityka tego państwa wobec Palestyńczyków, a przede wszystkim wojna w Strefie Gazy, która – według danych tamtejszego ministerstwa zdrowia – pochłonęła życie niemal 73 tys. ludzi. Izraelska ofensywa, która trwała dwa lata była odwetem za atak terrorystów z Hamasu z 7 października 2023 roku. Zginęło wtedy około 1200 osób.
Szemplińska robi furorę w sieci!
Teraz jedna z dziennikarek zapytała Alicję Szemplińską, co powiedziałaby swoim fanom w Izraelu, jednak doszło do niespodziewanego zamieszania. Zamiast odpowiedzieć, wokalistka zrobiła krok w tył i na chwilę wyszła z kadru, a po powrocie wyjaśniła, że nie dosłyszała, o co została zapytana.
Koniec końców wygląda na to, że Szemplińska zingorowała pytanie, ponieważ nie zwróciła się do konkretnej grupy, a do wszystkich swoich fanów. Czy jej reakcja to w pewnym sensie bojkot?
Ogromne pozdrowienia dla wszystkich fanów Eurowizji. Trzymajcie się mocno i módlcie się!
— odparła artystka.
To dla 24-letniej artystki jest trzecie podejście do Eurowizji. W 2020 r. wygrała polskie eliminacje do Eurowizji z piosenką „Empires”, ale jej udział w głównym konkursie w Rotterdamie nie doszedł do skutku, bo odwołano go z powodu pandemii. Choć jej fani liczyli na to, że wystąpi rok później, Telewizja Polska zdecydowała się wtedy na inny wybór, stawiając na Rafała Brzozowskiego. W 2023 ponownie spróbowała swoich sił w kwalifikacjach - z piosenką „New Home”. Ale wtedy bilet na finał dostała Blanka.
Drugi półfinał Eurowizji odbędzie się w czwartek 14 maja. Dwa dni później w hali Wiener Stadthalle zaplanowano finał. W decydującym koncercie wystąpią przedstawicie 25 krajów.
PAP/X/tt
