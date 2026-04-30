Włochy odzyskały 337 starożytnych artefaktów, które zostały wykradzione, przemycone lub pochodziły z nielegalnych wykopalisk. Cenne dzieła zostały przetransportowane z USA. Wśród najcenniejszych odzyskanych zabytków są marmurowa głowa Aleksandra Wielkiego z Forum Romanum z I wieku, brązowa rzeźba z Herkulanum i dwie egipskie rzeźby z bazaltu.
Sprowadzenie artefaktów ze Stanów Zjednoczonych to rezultat operacji, prowadzonej ze strony włoskiej przez karabinierów ze specjalnej jednostki ds. ochrony dziedzictwa kulturalnego pomiędzy grudniem ubiegłego i kwietniem bieżącego roku.
221 spośród 337 odzyskanych obiektów zwrócono dzięki współpracy z prokuraturą na Manhattanie w Nowym Jorku, a pozostałych 116 - w ramach wspólnych działań FBI, amerykańskiej federalnej służby śledczej, zajmującej się przestępczością transgraniczną oraz, w jednym przypadku, domu aukcyjnego Christie’s - podała agencja Ansa za dowództwem karabinierów.
„Zwracana społeczności”
Włoski minister kultury Alessandro Giuli podziękował amerykańskim organom śledczym i karabinierom za ich wysiłki w walce z nielegalnym handlem i przemytem dóbr kultury.
Kultura nie ginie, nie zostaje zapomniana, lecz jest chroniona, odzyskiwana i, przede wszystkim, zwracana społeczności
— powiedział podczas prezentacji artefaktów w Rzymie.
Większość rzeźb, przedmiotów z brązu i ceramiki oraz złota pochodzi z okresu między V wiekiem przed naszą erą a III wiekiem naszej ery.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/759208-wlochy-odzyskaly-z-usa-starozytne-dziela-sztuki-337-artefaktow
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.