Włochy odzyskały starożytne dzieła sztuki. Z USA przetransportowano 337 artefaktów! "Kultura nie ginie, nie zostaje zapomniana"

Dzieła sztuki repatriowane ze Stanów Zjednoczonych są prezentowane w siedzibie Dowództwa Karabinierów ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Rzymie we Włoszech / autor: PAP/EPA
Włochy odzyskały 337 starożytnych artefaktów, które zostały wykradzione, przemycone lub pochodziły z nielegalnych wykopalisk. Cenne dzieła zostały przetransportowane z USA. Wśród najcenniejszych odzyskanych zabytków są marmurowa głowa Aleksandra Wielkiego z Forum Romanum z I wieku, brązowa rzeźba z Herkulanum i dwie egipskie rzeźby z bazaltu.

Sprowadzenie artefaktów ze Stanów Zjednoczonych to rezultat operacji, prowadzonej ze strony włoskiej przez karabinierów ze specjalnej jednostki ds. ochrony dziedzictwa kulturalnego pomiędzy grudniem ubiegłego i kwietniem bieżącego roku.

221 spośród 337 odzyskanych obiektów zwrócono dzięki współpracy z prokuraturą na Manhattanie w Nowym Jorku, a pozostałych 116 - w ramach wspólnych działań FBI, amerykańskiej federalnej służby śledczej, zajmującej się przestępczością transgraniczną oraz, w jednym przypadku, domu aukcyjnego Christie’s - podała agencja Ansa za dowództwem karabinierów.

Zwracana społeczności”

Włoski minister kultury Alessandro Giuli podziękował amerykańskim organom śledczym i karabinierom za ich wysiłki w walce z nielegalnym handlem i przemytem dóbr kultury.

Kultura nie ginie, nie zostaje zapomniana, lecz jest chroniona, odzyskiwana i, przede wszystkim, zwracana społeczności

— powiedział podczas prezentacji artefaktów w Rzymie.

Większość rzeźb, przedmiotów z brązu i ceramiki oraz złota pochodzi z okresu między V wiekiem przed naszą erą a III wiekiem naszej ery.

xyz/PAP

