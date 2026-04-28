Wystawę obrazów polskiego malarza i grafika Jana Marii Tomaszewskiego otwarto we wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. „Kultura to jest coś, co powinno łączyć Europę niezależnie od podziałów politycznych” - powiedział europoseł PiS Adam Bielan, otwierając ekspozycję.
Prywatnie Jan Maria Tomaszewski jest kuzynem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Bogata symbolika
Bielan na otwarcie wystawy w PE, na której można zobaczyć obrazy Tomaszewskiego, powiedział, że jest ona wyborem dzieł artysty z ostatnich lat jego twórczości.
Jego prace wyróżniają się silnym ładunkiem emocjonalnym oraz bogatą symboliką
— podkreślił europoseł PiS.
Sztuka ma niezwykłą zdolność przekraczania granic kulturowych, językowych, ale również politycznych. Dlatego w miejscu takim jak Parlament Europejski, gdzie spotykają się różne doświadczenia i tradycje ludzi o różnych poglądach politycznych, przypomina nam, że Europa to nie tylko instytucje i decyzje, ale także wspólnota kultury, historii i wrażliwości
— zauważył Bielan.
Obrazy bez tytułu
Sam autor powiedział, że nie lubi mówić o swoich obrazach, bo one powinny mówić same za siebie.
Te obrazy nie mają nawet tytułu, bo tytuł też coś sugeruje, a ja tego nie chce. Chcę, żebyście sami państwo wiedzieli, co to dla was znaczy
— zwrócił się Tomaszewski do zebranych.
Pytany przez PAP o reakcje, jakich spodziewa się ze strony polityków innych ugrupowań, którzy będą w PE oglądać jego obrazy, artysta odpowiedział: „Wszystko mi jedno”.
Adrian Siwek/PAP
