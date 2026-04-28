Otwarto wystawę obrazów Jana Marii Tomaszewskiego w PE! Prywatnie jest on kuzynem prezesa PiS. "Tytuł też coś sugeruje, a ja tego nie chcę"

  • Kultura
  • opublikowano:
W PE wystawa obrazów Jana Marii Tomaszewskiego / autor: ) PAP/Wiktor Dąbkowski
Wystawę obrazów polskiego malarza i grafika Jana Marii Tomaszewskiego otwarto we wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. „Kultura to jest coś, co powinno łączyć Europę niezależnie od podziałów politycznych” - powiedział europoseł PiS Adam Bielan, otwierając ekspozycję.

Prywatnie Jan Maria Tomaszewski jest kuzynem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Bogata symbolika

Bielan na otwarcie wystawy w PE, na której można zobaczyć obrazy Tomaszewskiego, powiedział, że jest ona wyborem dzieł artysty z ostatnich lat jego twórczości.

Jego prace wyróżniają się silnym ładunkiem emocjonalnym oraz bogatą symboliką

— podkreślił europoseł PiS.

Sztuka ma niezwykłą zdolność przekraczania granic kulturowych, językowych, ale również politycznych. Dlatego w miejscu takim jak Parlament Europejski, gdzie spotykają się różne doświadczenia i tradycje ludzi o różnych poglądach politycznych, przypomina nam, że Europa to nie tylko instytucje i decyzje, ale także wspólnota kultury, historii i wrażliwości

— zauważył Bielan.

Obrazy bez tytułu

Sam autor powiedział, że nie lubi mówić o swoich obrazach, bo one powinny mówić same za siebie.

Te obrazy nie mają nawet tytułu, bo tytuł też coś sugeruje, a ja tego nie chce. Chcę, żebyście sami państwo wiedzieli, co to dla was znaczy

— zwrócił się Tomaszewski do zebranych.

Pytany przez PAP o reakcje, jakich spodziewa się ze strony polityków innych ugrupowań, którzy będą w PE oglądać jego obrazy, artysta odpowiedział: „Wszystko mi jedno”.

Adrian Siwek/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych