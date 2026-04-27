W sobotę 25 kwietnia 2026 r. w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy odbyła się VII Gala Nagrody im. Henryka Pobożnego. Nagroda przyznawana jest przez Bractwo Henryka Pobożnego od 2020 r. Jej ideą jest promowanie i nagradzanie osób, które w życiu publicznym stają w obronie cywilizacji chrześcijańskiej, Ojczyzny, życia i godności człowieka. Dotychczas otrzymali ją: prof. Andrzej Nowak, prof. Jan Żaryn, Halina Łabonarska, małżonkowie Angelika Korszyńska-Górny i Grzegorz Górny, prof. Krzysztof Szwagrzyk oraz abp prof. Marek Jędraszewski. W tym roku została ona przyznana Panu Janowi Pietrzakowi – legendzie polskiego kabaretu, aktorowi i pieśniarzowi, jako wyraz uznania za jego wieloletnią działalność twórczą i niezłomną postawę patriotyczną.
Laudację na cześć laureata wygłosił Tomasz Łysiak – wiceprzewodniczący Kapituły Bractwa Henryka Pobożnego. Naszkicował w niej drogę artystyczną laureata, a zakończył tak:
„Drogi Panie Janie! Bardzo Panu dziękujemy za ten piękny szlak patriotyczny, którym Pan podąża od wielu lat, wskazując drogę coraz to nowym pokoleniom. Drogę która wiedzie przez polskie Łuki Triumfalne ku takiej Polsce, o której naprawdę można powiedzieć, że jest Polską właśnie – Polską piękną, mądrą, Polską prawdziwą! Serdeczne gratulacje!”.
Następnie została wręczona Laureatowi Nagrody im. Henryka Pobożnego jej statuetka. Uczynili to: Stanisław Andrzej Potycz – przewodniczący Kapituły Bractwa, Patrycja Tomczak i Tomasz Łysiak – członkowie Bractwa, w towarzystwie przedstawicieli współorganizatorów Gali: Adama Babuśki – Starosty Legnickiego i Jana Antoniego Łukasza – Przewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego oraz Rafała Plezi – Wójta Gminy Legnickie Pole.
Głównym punktem uroczystości był koncert, ogromnie wzruszonego otrzymaniem nagrody jej Laureata (zażartował nawet mówiąc: „Wzruszenie nie pozwala mi ściskać was za gardło”), podczas którego wykonał on dziewięć piosenek, opatrując je komentarzem i mówiąc o swojej działalności artystycznej, szczególnie w okresie PRL-u. Koncert zakończył pieśnią napisaną w 1976 roku „Żeby Polska była Polską”, którą śpiewała z nim cała sala.
Dopełnieniem uroczystości była informacja przewodniczącego Kapituły Bractwa o działalności Bractwa i rozpoczętym w Diecezji Legnickiej w 2021 procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego księcia Henryka II Pobożnego. A zakończyło ją słowo bpa Stefana Cichego – Biskupa Seniora Diecezji Legnickiej, który powiedział, że Gala była wieczorem wartości – wartości patriotycznych, religijnych, prawdy i dobra oraz zachęcił zgromadzonych, aby wartości te realizowali. Następnie udzielił zebranym błogosławieństwa.
Głównym celem Bractwa, którego pełna nazwa brzmi Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka Pobożnego i Anny Śląskiej jest upowszechnianie wiedzy o jego patronach. Wspiera ono także działania zmierzające do wyniesienia Henryka Pobożnego na ołtarze.
Patronat nad Galą objęła Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, a Patronem Honorowym Gali był Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski.
W Gali uczestniczyło ok. 250 osób, w tym 5-osobowa delegacja Zakonu Rycerskiego Templariuszy, którego rycerze 9 kwietnia 1241 r. walczyli u boku księcia Henryka II Pobożnego w Bitwie pod Legnicą.
Nagranie Gali dokonane przez Telewizję Katolicką EWTN Polska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/758979-gala-wreczenia-nagrody-im-henryka-poboznego-janowi-pietrzakowi
