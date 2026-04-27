W świecie, w którym Prawda, Dobro i Piękno przegrywają z Kłamstwem, Złem i Brzydotą filmy Dariusza Walusiaka są światełkiem w tunelu, dającym nadzieję na powrót świata tradycyjnych wartości. Realizowane przy minimalnych budżetach (często praktycznie bez budżetu) zachwycają swym pięknem, żarliwością i prostotą przekazu. W świecie odwrotu od rozumu/rozsądku dokumentalne obrazy Walusiaka edukują i wychowują nie tylko młode pokolenie Polaków.
I właśnie dlatego gorąco polecam najnowszy film Dariusza Walusiaka pt. „POSŁANI”. To niezwykłe świadectwo wiary można będzie obejrzeć już od 22.V.2026r w kinach w całej Polsce.
Darek jest twórcą wybitnych filmów dokumentalnych, osadzonych w naszej historii, tradycji i wierze, ogromnie zaangażowanym w swe tożsamościowe dzieła. Pracę nad ostatnim filmem przypłacił własnym zdrowiem; reżyser przechodzi właśnie rekonwalescencję po wylewie. Proszę o modlitwę o rychły powrót do zdrowia tego wspaniałego człowieka, artysty i wielkiego polskiego patrioty.
Dariusz Walusiak – historyk, publicysta, reżyser filmowy. W latach 80-tych związany z opozycją antykomunistyczną. W 2010 r. za działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, a w 2016 r. Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski. Zrealizował ponad 70 filmów dokumentalnych z najnowszej historii Polski w tym: „Gurgacz”, „Więzy krwi”, „Mój przyjaciel Laluś”, „Redemptoryści w okowach dwóch totalitaryzmów”, „Ulmowie. Świadectwo Sprawiedliwych”, współautor filmu „Teraz i w godzinę śmierci”. Autor książek: „Wdowy Smoleńskie” oraz „Winni. Holokaust i fałszowanie historii”. Aktywnie uczestniczy w odkłamywaniu najnowszej historii i przywracaniu pamięci polskim bohaterom.
Filmografia Dariusza Walusiaka: https://www.filmweb.pl/person/Dariusz+Walusiak-515879/filmography
PS. Z Darkiem Walusiakiem znamy się i przyjaźnimy od wielu lat. Niedawno zrealizował dla mnie – zupełnie pro publico bono – teledysk do ballady pt.
„RODZINA ULMÓW”
