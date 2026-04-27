Filmy Dariusza Walusiaka są światełkiem w tunelu. Gorąco polecam najnowszy film pt. „POSŁANI”

  • Kultura
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Kadr z filmu "Posłani" w reż. D. Walusiaka

W świecie, w którym Prawda, Dobro i Piękno przegrywają z Kłamstwem, Złem i Brzydotą filmy Dariusza Walusiaka są światełkiem w tunelu, dającym nadzieję na powrót świata tradycyjnych wartości. Realizowane przy minimalnych budżetach (często praktycznie bez budżetu) zachwycają swym pięknem, żarliwością i prostotą przekazu. W świecie odwrotu od rozumu/rozsądku dokumentalne obrazy Walusiaka edukują i wychowują nie tylko młode pokolenie Polaków.

I właśnie dlatego gorąco polecam najnowszy film Dariusza Walusiaka pt. „POSŁANI”. To niezwykłe świadectwo wiary można będzie obejrzeć już od 22.V.2026r w kinach w całej Polsce.

Darek jest twórcą wybitnych filmów dokumentalnych, osadzonych w naszej historii, tradycji i wierze, ogromnie zaangażowanym w swe tożsamościowe dzieła. Pracę nad ostatnim filmem przypłacił własnym zdrowiem; reżyser przechodzi właśnie rekonwalescencję po wylewie. Proszę o modlitwę o rychły powrót do zdrowia tego wspaniałego człowieka, artysty i wielkiego polskiego patrioty.

Przesyłajcie dalej, lajkujcie, polecajcie znajomym.

Dariusz Walusiak – historyk, publicysta, reżyser filmowy. W latach 80-tych związany z opozycją antykomunistyczną. W 2010 r. za działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, a w 2016 r. Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski. Zrealizował ponad 70 filmów dokumentalnych z najnowszej historii Polski w tym: „Gurgacz”, „Więzy krwi”, „Mój przyjaciel Laluś”, „Redemptoryści w okowach dwóch totalitaryzmów”, „Ulmowie. Świadectwo Sprawiedliwych”, współautor filmu „Teraz i w godzinę śmierci”. Autor książek: „Wdowy Smoleńskie” oraz „Winni. Holokaust i fałszowanie historii”. Aktywnie uczestniczy w odkłamywaniu najnowszej historii i przywracaniu pamięci polskim bohaterom. 

Filmografia Dariusza Walusiaka: https://www.filmweb.pl/person/Dariusz+Walusiak-515879/filmography

PS. Z Darkiem Walusiakiem znamy się i przyjaźnimy od wielu lat. Niedawno zrealizował dla mnie – zupełnie pro publico bono – teledysk do ballady pt.

„RODZINA ULMÓW”

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Lech Makowiecki

Lech Makowiecki

Z wykształcenia - inżynier budowy okrętów. Z wyboru - bard, poeta, autor, kompozytor, scenarzysta, felietonista. Prowadzi autorski, muzyczny program radiowy pt. „Wieczór z Historią”. Lider zespołu "Zayazd", admirator Mickiewicza (płyta „Zayazd u Mistrza Adama"), piewca tradycyjnego modelu rodziny (album "Ja jestem twój dom"), fan Józefa Piłsudskiego i JP II. Sformatowany na polską tradycję, kulturę i edukację historyczną młodzieży przez szlachetnie pojmowaną rozrywkę (patrz - autorskie płyty: "Katyń 1940", "Patriotyzm", "Obudź się, Polsko”, „Niepodległa" oraz tomiki wierszy: „Pro publico bono”, "Ja tu zostaję”, „Niepodległa"). Scenarzysta i twórca piosenek do telewizyjnych widowisk muzycznych, m. in. "Zakochany Mickiewicz", "Dekalog AD 2021", „Nasza Golgota”, „Zaduszki Polskie”, „Kopernik”… Odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Więcej: na www.lechmakowiecki.pl

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych