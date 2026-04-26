Profesor Stefan Ciara o zmarnowanych szansach Rzeczypospolitej

W wydawnictwie „Biały Kruk” ukazała się książka historyka z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Stefana Ciary pt. „Hołdy pruskie. Zmarnowana szansa Rzeczypospolitej”.
Jak sam tytuł wskazuje nie jest to książka wesoła. Cóż z tego, że w starciach z Zakonem Krzyżackim odnosiliśmy wiele sukcesów (np. Grunwald – 1410 r., II pokój toruński – 1466 r., hołd pruski w 1525 r.), gdy nie potrafiliśmy z owych sukcesów wywieść trwałego zabezpieczenia przed germańską siłą wiszącą nad naszym krajem od północy. Szliśmy na rozwiązania doraźne, połowiczne, na ustępstwa pozornie drobne, które jednak dodawane do siebie doprowadziły do sytuacji, że w 1657 r. zawarliśmy nieszczęsne traktaty welawsko-bydgoskie. Gwarantowały one suwerenność elektora Fryderyka Wilhelma w Prusach, znosząc zależność lenną od Polski, w zamian za sojusz przeciw Szwecji. Teraz zaczął się przyspieszony wzrost potęgi Hohenzollernów, którzy z roku na rok stawali się wobec Polski coraz bardziej wrodzy i dążyli usilnie do zajęcia naszego Pomorza i Wielkopolski, które to prowincje oddzielały Prusy od Brandenburgii. Dokonali tego biorąc udział we wszystkich rozbiorach Polski i walnie przyczyniając się do upadku Rzeczypospolitej w 1795 r. Królestwo Pruskie stało się fundamentem zjednoczenia Niemiec w 1871 r., mało tego – na długie lata nadało Niemcom militarystyczne i barbarzyńskie oblicze.
Państwo pruskie formalnie zostało zlikwidowane w 1947 r. Duch pruski żyje jednak ciągle w Niemczech, zjednoczonych ponownie w 1990 r. Żyje w dążeniu Niemiec do dominacji w Unii Europejskiej, żyje w brutalnych działaniach wobec Polski (np. w nielegalnym przerzucaniu nam migrantów przez granicę), żyje w traktowaniu Rzeczpospolitej jako państwa, które można ograbiać gospodarczo, finansowo i ingerować w jego życie polityczny.
Książka prof. Stefana Ciary to mądra książka. Poprzez ukazanie nam naszych dawnych fatalnych błędów w polityce pruskiej ostrzega nas przed ich powielaniem ich w dniu dzisiejszym. Za błędy bowiem zawsze się płaci, a historii cofnąć się nie da.
Stefan Ciara, Hołdy pruskie. Zmarnowana szansa Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2026.
