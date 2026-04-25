Służby policyjne Portugalii przejęły 278 dzieł sztuki, które jak wynika ze śledztwa, należały do zamożnego Amerykanina rezydującego w północno-środkowej części kraju. Do popołudnia 24 kwietnia zarzuty usłyszał były służący zmarłego w 2024 r. obywatela USA.
Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że wśród przejętych przez policję dzieł sztuki są malowidła i rzeźby 27 artystów, w tym m.in. Pabla Picasso i Joana Miro.
W wydanym przez policję oświadczeniu sprecyzowano, że wśród zarekwirowanych przez funkcjonariuszy przedmiotów są także dzieła autorstwa Davida Hockneya, Albrechta Durera oraz Pierre’a Bonnarda.
Co przechwycono?
Są to malowidła, litografie, serigrafie, rzeźby, a także przedmioty pochodzące z wykopalisk archeologicznych oraz inne dobra kultury
— przekazała portugalska policja, precyzując, że przejęła dzieła sztuki w trakcie przeszukań na terenie kilku nieruchomości w Penalva do Castelo, w dystrykcie Viseu.
Wyceniana na miliony euro kolekcja zawiera m.in. artefakty z okresu neolitu, okresu grecko-rzymskiego oraz ze zróżnicowanych kulturowo miejsc, takich jak Persja, Bliski Wschód, Afryka oraz Chiny.
Identyfikacja przejętych dzieł oraz stwierdzenie ich autentyczności możliwe było dzięki wsparciu, jakie policja otrzymała od Narodowego Muzeum im. Machado de Castro w Coimbrze.
Śledczy przypuszczają, że domniemany amerykański kolekcjoner zmarły w 2024 r. mógł być w rzeczywistości członkiem grupy przestępczej specjalizującej się w kradzieżach dzieł sztuki.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/758798-sukces-portugalskich-sluzb-odzyskaly-bezcenne-dziela-sztuki
