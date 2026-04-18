Jedna z najbardziej znanych aktorek francuskich Nathalie Baye, zdobywczyni czterech Cezarów, zmarła w wieku 77 lat – poinformowały media francuskie.
Agencja AFP podała, powołując się na rodzinę aktorki, że zmarła ona w swoim domu w Paryżu na chorobę neurodegeneracyjną o nazwie otępienie z ciałami Lewy’ego.
Urodzona w rodzinie artystycznej bohemy Baye rozpoczęła karierę jako tancerka i dopiero potem zainteresowała się kinem. Zagrała w około 80 filmach.
Przełomowe znaczenie dla jej kariery aktorskiej miał film Francois Truffaut „Noc amerykańska” z 1973 r. Pierwszego Cezara zdobyła w 1981 r. za rolę drugoplanową w czarnego Komedii Jean-Luca Godarda „Ratuj kto może (życie)”.
W późniejszym okresie pojawiała się w renomowanych produkcjach międzynarodowych, takich jak „Złap mnie, jeśli potrafisz” Stevena Spielberga z 2002 r., gdzie zagrała matkę postaci kreowanej przez Leonardo DiCaprio.
Była przez jakiś czas związana z francuskim muzykiem rockowym Johnnym Hallydayem.
Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał na X:
Była aktorką, z którą kochaliśmy, marzyliśmy i dorastaliśmy. Jesteśmy myślami z jej rodziną i bliskimi.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/758317-zmarla-jedna-z-najbardziej-znanych-francuskich-aktorek
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.