Zmarła jedna z najbardziej znanych francuskich aktorek. Grała u boku m.in. Leonardo DiCaprio. Macron: "Była aktorką, którą kochaliśmy"

  • Kultura
  • opublikowano:
Jedna z najbardziej znanych aktorek francuskich Nathalie Baye, zdobywczyni czterech Cezarów, zmarła w wieku 77 lat. / autor: Fratria/X

Jedna z najbardziej znanych aktorek francuskich Nathalie Baye, zdobywczyni czterech Cezarów, zmarła w wieku 77 lat – poinformowały media francuskie.

Agencja AFP podała, powołując się na rodzinę aktorki, że zmarła ona w swoim domu w Paryżu na chorobę neurodegeneracyjną o nazwie otępienie z ciałami Lewy’ego.

Urodzona w rodzinie artystycznej bohemy Baye rozpoczęła karierę jako tancerka i dopiero potem zainteresowała się kinem. Zagrała w około 80 filmach.

Przełomowe znaczenie dla jej kariery aktorskiej miał film Francois Truffaut „Noc amerykańska” z 1973 r. Pierwszego Cezara zdobyła w 1981 r. za rolę drugoplanową w czarnego Komedii Jean-Luca Godarda „Ratuj kto może (życie)”.

W późniejszym okresie pojawiała się w renomowanych produkcjach międzynarodowych, takich jak „Złap mnie, jeśli potrafisz” Stevena Spielberga z 2002 r., gdzie zagrała matkę postaci kreowanej przez Leonardo DiCaprio.

Była przez jakiś czas związana z francuskim muzykiem rockowym Johnnym Hallydayem.

Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał na X:

Była aktorką, z którą kochaliśmy, marzyliśmy i dorastaliśmy. Jesteśmy myślami z jej rodziną i bliskimi.

kk/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych