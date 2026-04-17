Nie odbędzie się zaplanowany na 19 czerwca w Chorzowie koncert rapera Kanyego Westa, występującego obecnie pod pseudonimem Ye. Przedstawiciele Superauto.pl Stadionu Śląskiego odwołanie występu uzasadniają przyczynami formalno-prawnymi.
Kanye West wywoływał oburzenie m.in. promowaniem ideologii nazistowskiej i antysemickimi wpisami.
Informujemy, iż zaplanowany na 19 czerwca 2026 r. na Superauto.pl. Stadionie Śląskim koncert Ye (Kanye West) nie odbędzie się z przyczyn formalno-prawnych
— oświadczenie tej treści pojawiło się w piątek po godz. 16 na facebookowym profilu Superauto.pl Stadionu Śląskiego. Podpisał je dyrektor obiektu Adam Strzyżewski.
CO wiadomo?
W oświadczeniu nie podano żadnych dodatkowych informacji. Do chwili nadania tej depeszy przedstawiciele stadionu nie odpowiedzieli też PAP na przesłane kilka godzin wcześniej pytania. Nieoficjalną informację o tym, że w piątek zapadła decyzja o wypowiedzeniu przez Superauto.pl Stadion Śląski umowy organizatorowi koncertu podała wcześniej katowicka „Gazeta Wyborcza”.
Minister kultury Marta Cienkowska napisała w czwartek na portalu X, że decyzja o organizacji koncertu Kanyego Westa w Polsce jest nie do przyjęcia.
Mówimy o artyście, który publicznie wygłaszał antysemickie treści, relatywizował zbrodnie i zarabiał na sprzedaży koszulek ze swastyką. To nie są „kontrowersje”
— wskazała. -
Mamy możliwość zablokowania wjazdu konkretnych osób do kraju
— powiedziała Cienkowska, odnosząc się do zaplanowanego występu Westa w Polsce.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślał z kolei we wpisie na X, że resort dyplomacji z niepokojem odnosił się do zapowiedzi organizacji koncertu Kanyego Westa (Ye) na Stadionie Śląskim.
Popieramy stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uznając, że udostępnianie przestrzeni publicznej artyście posługującemu się retoryką antysemicką oraz otwarcie gloryfikującemu ideologię nazistowską jest głęboko niewłaściwe w kraju o polskiej historii
— napisał.
Wewiór ocenił, że organizacja tego wydarzenia w Polsce uderzałaby w dobre imię naszego kraju, a wolność twórcza nie stanowi przyzwolenia na szerzenie ksenofobii i mowy nienawiści.
Sprawa Westa
Kanye West to jeden z najbardziej znanych raperów na świecie. Od kilku lat budzi on kontrowersje swoimi wypowiedziami i zachowaniem. Największe oburzenie wywołała seria antysemickich wpisów w mediach społecznościowych, w których gloryfikował ideologię nazistowską. West był także krytykowany za sprzedaż koszulek ze swastyką oraz publiczne wyrażanie podziwu dla Adolfa Hitlera.
Artysta utrzymuje, że jego medialne wybryki były pokłosiem pogłębiającego się kryzysu psychicznego. Wyznał, że ma za sobą epizod maniakalno-psychotyczny.
Niedawno odwołał bezterminowo swój koncert we francuskiej Marsylii. Sprzeciw wobec tego występu wyrażały m.in. lokalne władze. Wcześniej wjazdu odmówiły mu władze Wielkiej Brytanii, gdzie miał wystąpić podczas jednego z letnich festiwali w Londynie.
Koncert Westa w Polsce organizował Projekt Hałas!.
Właścicielem Stadionu Śląskiego w Chorzowie jest samorząd woj. śląskiego.
Adrian Siwek/PAP
