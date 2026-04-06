Kolejny blamaż! Najpierw okryli pomnik Fryderyka Chopina plandeką i ogrodzili barierkami tuż przed uroczystą inauguracją XIX Konkursu Chopinowskiego. Teraz ogłoszono, że 67. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich przeniesiono z maja na lipiec. Powstała już specjalna petycja, której autor domaga się zmiany miejsca koncertów, tak by odbyły się w pierwotnym terminie, lecz w innych częściach parku! „Informacja o zawieszeniu tego kultowego cyklu z powodu remontu placu pod pomnikiem Fryderyka Chopina jest dla nas niezrozumiała i uderza w samo serce kulturalnej tożsamości stolicy” - czytamy.
Przesuwają inaugurację koncertów
Uroczysta inauguracja sezonu w związku z remontem została zaplanowana na 5 lipca. Od wielu lat Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich organizowano jednak dwa miesiące wcześniej - zwykle w połowie maja!
Powód? Jak podano, prace mają przywrócić reprezentacyjny wygląd pomnika przed rozpoczęciem sezonu oraz obchodami 100-lecia odsłonięcia pomnika. Remont przechodzi m.in. niecka w kształcie podkowy, cokół oraz bezpośrednie otoczenie monumentu.
Stołeczna Estrada we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie przygotowała „rekompensatę”. Od 17 maja do 28 czerwca, w każdą niedzielę o godz. 12, w okolicach Pałacu na Wyspie prezentowane będą nagrania utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu polskich pianistów.
Pomnik Chopina przykryty plandeką… tuż przed Konkursem!
Remont w Łazienkach Królewskich po raz kolejny wywołuje emocje wśród Warszawiaków i Polaków. Jesienią ub.r., tuż przed inauguracją XIX Konkursu Chopinowskiego pomnik został… szczelnie okryty plandeką i zablokowany barierkami! Szczegółowo opisywała to na łamach portalu wPolityce.pl red. Marzena Nykiel.
Z całego świata przybywają do Warszawy pianiści i miłośnicy Fryderyka Chopina na wyjątkowe, bo notujące stulecie, święto polskiej muzyki. Jednym z głównych miejsc, które chcą zobaczyć jest słynny pomnik kompozytora w Łazienkach Królewskich. Jak Rafał Trzaskowski przygotował Warszawę na powitanie melomanów? Urządził w tym miejscu plac budowy, a pomnik owinął płachtą. Do Filharmonii Narodowej trzeba przeprawiać się przez rozkopane ulice i nieustające korki (…) Poranek w przeddzień konkursu. Do Łazienek zmierzają gromady turystów. W dużej części Azjaci, którzy przyjechali do Warszawy na Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny. Chcą dotknąć muzycznej rzeczywistości w każdym wymiarze, poznać miasto podziwianego kompozytora, zobaczyć miejsca, które znają ze zdjęć i filmów, zrobić pamiątkowe selfie. W Łazienkach zderzają się ogrodzeniem
— czytamy w publikacji z października 2025 roku.
Po fali krytyki, która spadła na Muzeum Łazienki Królewskie i miasto - pomnik odsłonięto. Choć jednocześnie plandeką był wówczas zasłonięty także… grób rodziców Chopina na Starych Powązkach! To również z powodu prac renowacyjnych.
A to przecież jedne z najstarszych cyklicznych wydarzeń muzycznych w Warszawie!
Koncerty Chopinowskie, organizowane we współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina, należą do najstarszych cyklicznych wydarzeń muzycznych w Warszawie i stanowią jedną z najważniejszych kulturalnych wizytówek miasta. Pierwsze recitale pod pomnikiem odbyły się w 1959 r., rok po jego powojennej rekonstrukcji.
W sieci pojawiła się już petycja, wzywająca do organizacji majowo-czerwcowych koncertów w innych lokalizacjach parku.
„Informacja o zawieszeniu tego kultowego cyklu z powodu remontu placu pod pomnikiem Fryderyka Chopina jest dla nas niezrozumiała i uderza w samo serce kulturalnej tożsamości stolicy. Koncerty w Łazienkach to nie tylko wydarzenie muzyczne - to ponad 60-letnia tradycja, która przetrwała liczne dziejowe zawirowania, a dziś staje się ofiarą logistyki budowlanej”
— podkreśla autor petycji Mikołaj Czarniak.
„Odwołanie koncertów w Łazienkach oznacza całkowite odcięcie wielbicieli muzyki od żywego kontaktu z twórczością naszego narodowego kompozytora w kluczowym sezonie turystycznym”
— wskazał. Padł również ważny argument! Autor zwrócił uwagę, że maj i czerwiec to miesiące największego napływu gości, a brak wydarzeń to „ogromna strata wizerunkowa dla miasta i kraju”. Padła więc propozycja, by koncerty odbyły się w inne lokalizacje w parku.
„Uważamy, że remont placu przy pomniku nie może być powodem całkowitej kapitulacji organizatorów. Park Łazienki Królewskie oferuje liczne, alternatywne lokalizacje, które mogłyby tymczasowo ugościć pianistów i publiczność. Proponujemy rozważenie przeniesienia koncertów w inne rejony ogrodu, np.: w pobliżu Starej Pomarańczarni, na tarasy przy Pałacu na Wyspie, w okolice Amfiteatru”.
Na niedzielę - jak informuje wp.pl - pod apelem podpisało się 40 osób.
Pomnik Fryderyka Chopina
Sam pomnik przechodził burzliwe dzieje. Idea jego powstania zrodziła się w 1889 r., w 40. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Polska była jednak wtedy pod zaborami i władze rosyjskie skutecznie blokowały tę inicjatywę. Dopiero dziesięć lat później środowisku artystycznemu Warszawy udało się zorganizować konkurs na projekt pomnika. Międzynarodowe jury za najciekawszą uznało nowatorską pracę wybitnego polskiego rzeźbiarza, Wacława Szymanowskiego. Werdykt ten wywołał liczne sprzeciwy i dyskusje. Mimo to konkursowy projekt udało się zrealizować i 14 listopada 1926 r. uroczyście odsłonięto pomnik – dziś uznawany za jedno z najbardziej wzruszających wyobrażeń natchnionego Chopina koncertującego pod wierzbą, drzewem nieodłącznie związanym z pejzażem Mazowsza.
W 1939 r., kiedy Warszawa znalazła się pod okupacją hitlerowską, zakazano wykonywania muzyki Chopina. W 1940 r. pomnik został wysadzony w powietrze. Dopiero po zakończeniu wojny, w ruinach wrocławskiej fabryki wagonów, odnaleziono głowę Chopina z rzeźby w Łazienkach i na podstawie ocalałego gipsowego modelu zrekonstruowano dzieło Szymanowskiego.
Na swoim dawnym miejscu Pomnik Fryderyka Chopina stanął w 1958 r., a już rok później rozbrzmiewały tam mazurki, walce, nokturny i koncerty kompozytora.
Koncerty w Łazienkach miały rozmaite odsłony. Ostatecznie organizatorzy przyjęli formułę klasycznych recitali odbywających się w każdą niedzielę od połowy maja do września. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem Warszawiaków i turystów.
kpc/PAP/wPolityce.pl/wp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/757347-kolejny-blamaz-przesuwaja-termin-koncertow-chopinowskich
