„To jest kamienica, która widziała tyle, że nam się w głowie nie mieści. Te mury widziały wszystko. Sama w sobie jest historią” - mówiła na antenie Telewizji wPolsce24 o Teatrze Kamienica Justyna Sieńczyłło, wdowa po śp. Emilianie Kamińskim.
Justyna Sieńczyłło i jej syn Kajetan Kamiński kontynuują dzieło śp. Emiliana Kamińskiego, prowadząc warszawski Teatr Kamienica. Na antenie Telewizji wPolsce24 przybliżyli oni historię tego miejsca, zwracając uwagę na jego ogromne znaczenie dla polskiej kultury i pamięci historycznej.
Poświęcił temu teatrowi życie
Wdowa po śp. Emilianie Kamińskim Justyna Sieńczyłło wskazała, że jej zmarły mąż poświęcił Teatrowi Kamienica całe swoje dorosłe życie.
Poświęcił temu miejscu całe swoje dojrzałe życie, poświęcił temu miejscu zdrowie i zbudował teatr najbardziej warszawski w tym miejscu z przepięknym pokłonem dla historii tego miejsca. Przez te kafelki przechodziły kobiety związane z Ireną Sendlerową, ukrywały dzieci żydowskiego pochodzenia, bo getto zaczynało się dosłownie za rogiem, za torami był mur getta, tu był punkt opatrunkowy AK, tu był schron ludności cywilnej. To jest ostaniec
— wskazała.
To jest kamienica, która widziała tyle, że nam się w głowie nie mieści. Te mury widziały wszystko. Sama w sobie jest historią. I on [Emilian Kamiński - przyp. red.] słuchając pani Edelman, jedynej ocalałej z tego miejsca, która powiedziała, że wszyscy ludzie pochodzenia żydowskiego zginęli w Treblince. (…) Ona jedna przeżyła, bo znała bardzo dobrze niemiecki. Jak się z nami spotkała w 2009 roku prosiła tylko o jedno - pamiętajcie o tych ludziach, pamiętajcie o Warszawie, żeby to było historyczne miejsce. Emilian mówi: „To jest we mnie, bardzo dziękuje”. Była na pierwszych premierach razem z rodziną
— dodała.
Wspomnienie ojca
Syn Emiliana Kamińskiego - Kajetan wskazał, że wychował się w tym teatrze.
Tata to nie był taki człowiek, który idzie do pracy i tylko sobie popatrzy, sobie tylko popisze. Jak z technicznymi na przykład robił sztukę, to on też tą scenografię sprawdzał, też ją projektował. Znał się na wielu rzeczach takich technicznych. To nie był człowiek, który mówił: „jestem artystą, ja się nie dotknę niczego, bo to mnie zraża”. Nie, w drugą stronę
— powiedział.
Problemy teatru
Obecnie lokalizacja Teatru Kamienica boryka się problemami prawnymi i administracyjnymi, wynikającymi z roszczeń oraz konfliktów we wspólnocie mieszkaniowej.
Rodzina wskazała, że dotyka ją brak wsparcia ze strony władz miasta stołecznego Warszawy oraz celowe utrudnianie wykupu kluczowych lokali. Może to doprowadzić do zakończenia działalności teatru.
Adrian Siwek/wPolsce24
