R.I.P.

Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka. Niezapomniana dziewczyna Hansa Klossa i dowódca z "Rzeczpospolitej babskiej"

  • Kultura
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka
Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka, popularna aktorka filmowa i teatralna. Wszyscy mogli ją podziwiać choćby w komedii Stanisława Barei „Mąż swojej żony” czy „Stawce większa niż życie”. Zmarła 29 marca w wieku 88 lat. Smutną informację przekazał Dom Artystów Weteranów w Skolimowie. Tam spędziła swojej ostatnie lata.

Pamiętana z „Rzeczpospolitej babskiej”

Aleksandra Zawieruszanka, a właściwie Aleksandra Alicja Zawierucha-Paprocka, była niewątpliwie gwiazdą lat 60. Większość widzów pamięta ją z często powtarzanych filmów, jak „Mąż swojej żony”, gdzie u boku Bronisława Pawlika zagrała w debiucie Stanisława Barei, a także „Rzeczpospolita babska”, Hieronima Przybyła w roli dowódcy kobiecego oddziału. Jej talent doceniono także w produkcjach „Z tamtej strony tęczy” i „Walkower”, które na trwałe wpisały się w historię polskiego kina.

Zawieruszanka szczególną popularność zdobyła jednak w produkcjach telewizyjnych. Aktorka pojawiała się w kultowych serialach, na przykład „Stawce większej niż życie” w odcinku z ukochaną Hansa Klossa - Edytą Lausch. W 2005 r. w serialu „Na dobre i na złe” zagrała po raz ostatni.

Spokój, ciepło i serdeczność”

Od października 2023 r. aktorka mieszkała w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie.

Stanowiła ważną częścią naszej wspólnoty – swoją obecnością wnosiła spokój, ciepło i serdeczność, a codziennym uśmiechem i rozmową rozświetlała nasz Dom. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, empatii i prawdziwej artystycznej wrażliwości, która swoim życiem i twórczością inspirowała innych.

— czytamy na stronie Domu Artystów Weteranów.

autor: screenshot/FB/Dom Artystów Weteranów w Skolimowie
SC/Dom Artystów Weteranów w Skolimowie

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych