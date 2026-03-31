Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka, popularna aktorka filmowa i teatralna. Wszyscy mogli ją podziwiać choćby w komedii Stanisława Barei „Mąż swojej żony” czy „Stawce większa niż życie”. Zmarła 29 marca w wieku 88 lat. Smutną informację przekazał Dom Artystów Weteranów w Skolimowie. Tam spędziła swojej ostatnie lata.
Pamiętana z „Rzeczpospolitej babskiej”
Aleksandra Zawieruszanka, a właściwie Aleksandra Alicja Zawierucha-Paprocka, była niewątpliwie gwiazdą lat 60. Większość widzów pamięta ją z często powtarzanych filmów, jak „Mąż swojej żony”, gdzie u boku Bronisława Pawlika zagrała w debiucie Stanisława Barei, a także „Rzeczpospolita babska”, Hieronima Przybyła w roli dowódcy kobiecego oddziału. Jej talent doceniono także w produkcjach „Z tamtej strony tęczy” i „Walkower”, które na trwałe wpisały się w historię polskiego kina.
Zawieruszanka szczególną popularność zdobyła jednak w produkcjach telewizyjnych. Aktorka pojawiała się w kultowych serialach, na przykład „Stawce większej niż życie” w odcinku z ukochaną Hansa Klossa - Edytą Lausch. W 2005 r. w serialu „Na dobre i na złe” zagrała po raz ostatni.
„Spokój, ciepło i serdeczność”
Od października 2023 r. aktorka mieszkała w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie.
Stanowiła ważną częścią naszej wspólnoty – swoją obecnością wnosiła spokój, ciepło i serdeczność, a codziennym uśmiechem i rozmową rozświetlała nasz Dom. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, empatii i prawdziwej artystycznej wrażliwości, która swoim życiem i twórczością inspirowała innych.
— czytamy na stronie Domu Artystów Weteranów.
Czytaj także
SC/Dom Artystów Weteranów w Skolimowie
