Warte miliony euro obrazy zostały skradzione z włoskiej galerii sztuki! Na teren willi wdarła się grupa zakapturzonych złodziei

Obrazy zostały skradzione z włoskiej galerii
Warte miliony euro trzy obrazy Renoira, Cezanne’a i Matisse’a zostały skradzione z galerii sztuki w miejscowości Mamiano koło Parmy na północy Włoch - podały media. Śledztwo w sprawie kradzieży prowadzi specjalna komórka karabinierów do spraw ochrony dzieł sztuki.

Obrazy zostały skradzione z wilii, będącej siedzibą Fundacji Magnani-Rocca. Jest to muzeum utworzone w 1978 roku przez krytyka i kolekcjonera sztuki Luigiego Magnaniego. Zbiory stanowi jego prywatna kolekcja dzieł sztuki.

Według lokalnej stacji telewizyjnej RAI z regionu Emilia-Romagna dotychczas ustalono, że na teren wilii w małej miejscowości wdarła się grupa zakapturzonych złodziei, którzy wynieśli obrazy.

Z kolekcji zniknęły dzieła: „Ryby” Pierre-Auguste’a Renoira, „Martwa natura z czereśniami” Paula Cezanne’a i „Odaliska na tarasie” Henri Matisse’a.

Adrian Siwek/PAP

