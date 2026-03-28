Aktor James Tolkan zmarł w wieku 94 lat. Wystąpił w takich filmach jak „Powrót do przyszłości” i „Top Gun” - na koncie miał ponad 80 ról. O śmierci artysty poinformowały amerykańskie media, powołując się na rzecznika prasowego rodziny.
Tolkan urodził się w 1931 roku w stanie Michigan w USA. Po odbyciu służby wojskowej w amerykańskiej marynarce wojennej i studiach aktorskich w Nowym Jorku rozpoczął karierę filmową pod koniec lat 60.
Zagrał w ponad 80 produkcjach filmowych i telewizyjnych, ale największą rozpoznawalność zapewniły mu role w filmach z trylogii „Powrót do przyszłości” (1985-1990) oraz „Top Gun” (1986).
Adam Bąkowski/PAP
