R.I.P.

Zmarł aktor znany z filmów "Top Gun" i "Powrót do przyszłości". Miał na koncie ponad 80 ról. Artysta dożył sędziwego wieku 94 lat

Na zdjęciu znicze na grobie i wpis TZM (screen z X) / autor: Fratria/X-TMZ (screen)
Aktor James Tolkan zmarł w wieku 94 lat. Wystąpił w takich filmach jak „Powrót do przyszłości” i „Top Gun” - na koncie miał ponad 80 ról. O śmierci artysty poinformowały amerykańskie media, powołując się na rzecznika prasowego rodziny.

Tolkan urodził się w 1931 roku w stanie Michigan w USA. Po odbyciu służby wojskowej w amerykańskiej marynarce wojennej i studiach aktorskich w Nowym Jorku rozpoczął karierę filmową pod koniec lat 60.

Zagrał w ponad 80 produkcjach filmowych i telewizyjnych, ale największą rozpoznawalność zapewniły mu role w filmach z trylogii „Powrót do przyszłości” (1985-1990) oraz „Top Gun” (1986).

Adam Bąkowski/PAP

