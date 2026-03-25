Bill Cosby usłyszał wyrok. Ma wypłacić swojej ofierze 59,25 mln dolarów odszkodowania za napaść seksualną

  • Kultura
  • opublikowano:
Bill Cosby usłyszał wyrok / autor: The World Affairs Council of Philadelphia, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Amerykański sąd uznał odpowiedzialność 88-aktora Billa Cosb’ego za napaść seksualną na kelnerkę Donnę Motsinger w 1972 r. Cosby ma wypłacić ofierze 59,25 mln dolarów odszkodowania. Wyrok wydała 23 marca ława przysięgłych w sądzie w Santa Monica w Kalifornii po dwóch tygodniach procesu.

Motsinger oskarżyła aktora o podanie jej środków odurzających i gwałt. Sprawa dotyczyła wydarzeń z 1972 r.

O co chodzi?

Motsinger, która pracowała wtedy jako kelnerka, została zaproszona przez Cosby’ego na jego występ komediowy. Komik był częstym gościem restauracji, w której pracowała. Jak relacjonowała Motsinger, w drodze na miejsce została poczęstowana w limuzynie kieliszkiem wina. Gdy potem wchodziła do garderoby Cosby’ego, zaczęła czuć zawroty głowy. Straciła przytomność, a później obudziła się we własnym domu w samej bieliźnie.

Ten werdykt nie dotyczy tylko mnie – chodzi o to, by w końcu zostać wysłuchaną i pociągnąć pana Cosby’ego do odpowiedzialności. Od ponad 50 lat dźwigam ciężar tego, co mnie spotkało. To nigdy nie mija. Dzisiaj ława przysięgłych dostrzegła prawdę i pociągnęła go do odpowiedzialności. Mam nadzieję, że doda to sił innym ofiarom, które wciąż czekają na swoją szansę, by zostać wysłuchanymi

— oświadczyła powódka, cytowana przez portal Variety.

Na kwotę odszkodowania składa się 19,25 mln dolarów odszkodowania za krzywdy psychiczne i psychiczne i 40 mln odszkodowania karnego.

Sytuacja Cosby’ego

Prawnicy Cosby’ego są zawiedzeni wyrokiem. Adwokatka Jennifer Bonjean już zapowiada wniesienie apelacji. Komik zaprzecza, że miał coś wspólnego z odurzeniem i zgwałceniem Motsinger, a w oczach jego prawników cała sprawa ma charakter spekulatywny, gdyż powódka nie pamięta, co dokładnie się wydarzyło.

88-letni Cosby został wcześniej skazany na pół miliona dolarów odszkodowania dla Judy Hoth, którą miał zaatakować w rezydencji „Playboya” w 1975 roku, gdy miała 16 lat. W 2018 roku na skutek wyroku w sprawie o molestowanie trafił do więzienia, z którego wyszedł po trzech latach, po odrzuceniu wyroku przez sąd apelacyjny.

Adrian Siwek/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych