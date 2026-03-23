W wypadku samochodowym zginął dziś prof. Janusz Ratajczak, tenor Opery Nova w Bydgoszczy. Regularnie występował na koncertach organizowanych w Toruniu przez Radio Maryja i TV Trwam. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci
– informuje Radio Maryja.
Życiorys prof. Ratajczaka
Prof. Ratajczak był absolwentem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, nauczycielem śpiewu w Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu i Toruniu, wieloletnim solistą Opery Nova w Bydgoszczy. W swoim dorobku miał ponad 50 ról scenicznych.
Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Przyłubie pod Bydgoszczą. Zderzyły się trzy samochody osobowe oraz ciężarówka.
mly/Radio Maryja/TVP3 Bydgoszcz
