Amulet o nietypowym kształcie wykopano w Borach Tucholskich! Poszukiwacze natrafili też na kilkanaście innych artefaktów

autor: Pixabay/Larisa-K/FB/Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
autor: Pixabay/Larisa-K/FB/Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Poszukiwacze prowadzący legalne działania w okolicy Osiecznej w powiecie starogardzkim (Pomorskie) natrafili w Borach Tucholskich na kilkanaście artefaktów zakopanych na głębokości ok. 15 cm. Odkryli m.in. zawieszkę o nietypowym kształcie, rzymskie fibule i cztery rzymskie monety.

Kilka dni poszukiwań zakończyło się naprawdę ciekawymi znaleziskami i sporą dawką historii wyciągniętej prosto z ziemi. Tak właśnie wygląda ta pasja: trochę błota, dużo cierpliwości i czasem przedmioty, które po setkach czy tysiącach lat znowu wychodzą na światło dzienne

— napisali na portalu społecznościowym członkowie Międzywojewódzkiego Stowarzyszenia Detektorystyczno-Eksploracyjnego UNIA.

Amulet o nietypowym kształcie

Dr hab. Anna Strobin z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, cytowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyjaśniła, że wśród odkrytych przedmiotów znajduje się m.in. amulet.

To zawieszka apotropaiczna, mająca odpędzać »złe spojrzenie« oraz przynosić szczęście, przedstawiona w kształcie fallusa, czyli fascinum

— wskazała.

Dodała, że tego typu brązowe amulety noszono jako zawieszki i przypisywano im funkcję ochronną. Były one szeroko rozpowszechnione w kulturze rzymskiej; Pliniusz Starszy wspomina o ich ochronnej roli m.in. w odniesieniu do dzieci.

Ich chronologia obejmuje zasadniczo cały okres rzymski, choć wiele znanych egzemplarzy datuje się na II–III w. n.e.

— przekazała.

Zapinki do spinania odzieży

Jak zaznaczył rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Marcin Tymiński na portalu społecznościowym, amulety falliczne znajdowano wszędzie tam, gdzie obecni byli Rzymianie - m.in. w Bretanii, Galii czy Dacji. Można je oglądać m.in. w British Museum oraz w muzeach w Neapolu, Pompejach i Wiedniu.

Członkowie stowarzyszenia poinformowali również o odkryciu kilku rzymskich fibul, czyli zapinek do spinania odzieży.

Jedna z nich jest szczególnie ciekawa, ponieważ została wykonana ze srebra i posiada bogate zdobienia. Oprócz tego znaleziono fragment kolejnej fibuli z zachowaną charakterystyczną główką i częścią łuku

— przekazali.

Ponadto, odkryto cztery rzymskie monety – srebrne denary, liczące ok. dwóch tysięcy lat, a także brązowe okucie pasa zdobione drobnym punktowaniem.

Wszystkie artefakty zostały przekazane Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Zespół wPolityce.pl

