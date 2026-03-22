Poszukiwacze prowadzący legalne działania w okolicy Osiecznej w powiecie starogardzkim (Pomorskie) natrafili w Borach Tucholskich na kilkanaście artefaktów zakopanych na głębokości ok. 15 cm. Odkryli m.in. zawieszkę o nietypowym kształcie, rzymskie fibule i cztery rzymskie monety.
Kilka dni poszukiwań zakończyło się naprawdę ciekawymi znaleziskami i sporą dawką historii wyciągniętej prosto z ziemi. Tak właśnie wygląda ta pasja: trochę błota, dużo cierpliwości i czasem przedmioty, które po setkach czy tysiącach lat znowu wychodzą na światło dzienne
— napisali na portalu społecznościowym członkowie Międzywojewódzkiego Stowarzyszenia Detektorystyczno-Eksploracyjnego UNIA.
Amulet o nietypowym kształcie
Dr hab. Anna Strobin z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, cytowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyjaśniła, że wśród odkrytych przedmiotów znajduje się m.in. amulet.
To zawieszka apotropaiczna, mająca odpędzać »złe spojrzenie« oraz przynosić szczęście, przedstawiona w kształcie fallusa, czyli fascinum
— wskazała.
Dodała, że tego typu brązowe amulety noszono jako zawieszki i przypisywano im funkcję ochronną. Były one szeroko rozpowszechnione w kulturze rzymskiej; Pliniusz Starszy wspomina o ich ochronnej roli m.in. w odniesieniu do dzieci.
Ich chronologia obejmuje zasadniczo cały okres rzymski, choć wiele znanych egzemplarzy datuje się na II–III w. n.e.
— przekazała.
Zapinki do spinania odzieży
Jak zaznaczył rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Marcin Tymiński na portalu społecznościowym, amulety falliczne znajdowano wszędzie tam, gdzie obecni byli Rzymianie - m.in. w Bretanii, Galii czy Dacji. Można je oglądać m.in. w British Museum oraz w muzeach w Neapolu, Pompejach i Wiedniu.
Członkowie stowarzyszenia poinformowali również o odkryciu kilku rzymskich fibul, czyli zapinek do spinania odzieży.
Jedna z nich jest szczególnie ciekawa, ponieważ została wykonana ze srebra i posiada bogate zdobienia. Oprócz tego znaleziono fragment kolejnej fibuli z zachowaną charakterystyczną główką i częścią łuku
— przekazali.
Ponadto, odkryto cztery rzymskie monety – srebrne denary, liczące ok. dwóch tysięcy lat, a także brązowe okucie pasa zdobione drobnym punktowaniem.
Wszystkie artefakty zostały przekazane Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/756140-amulet-o-nietypowym-ksztalcie-wykopano-w-borach-tucholskich
