Polski fotograf wspomina spotkanie z Chuckiem Norrisem: "Prywatnie był przemiłym człowiekiem"; "Bardzo otwarty i ciepły"

Chuck Norris / autor: PAP/EPA/TAMAS KOVACS
Kultowa postać, zawodowiec i bardzo otwarty, przemiły człowiek” - tak zmarłego amerykańskiego aktora, mistrza sztuk walki Chucka Norrisa wspomina w rozmowie z PAP fotograf Andrzej Wiktor.

Wiktor przed kilkunastu laty przygotowywał kampanię wizerunkową Norrisa i spotkał się z nim osobiście.

To postać kultowa

— powiedział.

Zaznaczył, że Norris przyszedł do studia z obstawą pięciu ochroniarzy.

Fama głosiła, że to byli żołnierze jednostki SEAL

— dodał.

Prywatnie był przemiłym człowiekiem”

Według Wiktora to mit o Norrisie, jako o człowieku, którego nie da się pokonać, zmusił aktora do wzmocnienia osobistej ochrony.

Prywatnie był przemiłym człowiekiem. Podczas sesji obecna była jego żona, która w trakcie zdjęć dbała o jego wizerunek, a nawet doradzała w niektórych kwestiach. Sesja przebiegała bardzo sprawnie, a gdy mniej więcej w połowie nastąpiło pewne rozluźnienie, okazało się, że są to bardzo mili ludzie. Chuck Norris poza tym, że oczywiście był zawodowcem, okazał się bardzo otwartym, ciepłym człowiekiem. Znał większość dowcipów o sobie. Mało tego, razem z żoną śmiali się, bo okazało się, że część z nich wymyślają jego synowie i wrzucają do sieci, z czego rodzina ma niezły ubaw

— wspomina fotograf.

Chuck Norris zmarł wczoraj w szpitalu na Hawajach, do którego trafił dzień wcześniej. Miał 86 lat.

Carlos Ray Norris, znany jako Chuck Norris, urodził się 10 marca 1940 r. w Ryan w stanie Oklahoma. W 1958 r. dołączył do amerykańskich sił powietrznych. Służąc w południowokoreańskiej bazie, otrzymał przezwisko „Chuck” i zaczął trenować Tang Soo Do, co było początkiem jego kariery w sztukach walki. Łącznie na koncie aktor miał niemal 50 produkcji filmowych i telewizyjnych. Hollywoodzką karierę rozpoczął w „Drodze smoka” (1972), gdzie zagrał przeciwnika Bruce’a Lee. W latach 80. Norris został gwiazdą cyklu „Zaginiony w akcji” i „Oddział Delta”. Największą popularność zyskał w latach 90. za sprawą serialu „Strażnik Teksasu”, w którym grał główną rolę Cordella Walkera. Gwiazdor stał się symbolem amerykańskiej popkultury. W 2012 roku Norris wystąpił w reklamie jednego z polskich banków.

