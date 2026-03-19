Tajemnica rodzinnej pamiątki. Okazała się zaginionym dziełem sztuki z czasów II wojny światowej. Policja ujawnia kulisy akcji

Obraz „Dzieci nad wodą” / autor: Policja Śląska
Śląscy policjanci odzyskali zaginiony podczas II wojny światowej obraz ‘Dzieci nad wodą’ autorstwa Feliksa Michała Wygrzywalskiego. Dzieło od lat figurowało w rejestrze dzieł utraconych, prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego” - podała komenda wojewódzka w Katowicach.

Obraz zniknął w 1944 roku z prywatnej kolekcji w Warszawie. Został niedawno zabezpieczony podczas działań przeprowadzonych na terenie Katowic

— poinformował zespół prasowy śląskiej policji.

Sprawa rozpoczęła się od ustaleń operacyjnych prowadzonych przez śląskich kryminalnych, wspieranych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Krakowa. Mundurowi ustalili, że w jednym z katowickich mieszkań może znajdować się zaginione dzieło Wygrzywalskiego.

Zebrane informacje pozwoliły wszcząć postępowanie w sprawie paserstwa tego obrazu, który od lat znajdował się w rejestrze utraconych dóbr kultury. Dzieło zostało utracone w 1944 roku z prywatnej kolekcji Leona Babińskiego w Warszawie

— podała policja w komunikacie.

Obraz był przekazywany z pokolenia na pokolenie

Policjanci ustalili miejsce, w którym może znajdować się obraz. W grudniu ubiegłego roku przeprowadzili działania, podczas których odnaleźli i zabezpieczyli poszukiwane dzieło sztuki.

Z relacji właściciela mieszkania, w którym odnaleziono obraz wynika, że był on przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nie zna on historii jego zaginięcia ani okoliczności, w jakich dzieło znalazło się w posiadaniu jego rodziny

— opisywali policjanci.

Mundurowych w ich działaniach wsparli eksperci z Muzeum Śląskiego w Katowicach, którzy pomogli w identyfikacji obrazu, sporządzili szczegółowy opis jego stanu oraz wykonali dokumentację fotograficzną. Po zakończeniu tych prac obraz został odpowiednio zabezpieczony i przekazany na przechowanie do Muzeum Śląskiego. Opinia biegłego z zakresu historii sztuki potwierdziła, że odnalezione dzieło jest oryginalnym obrazem Feliksa Michała Wygrzywalskiego. Jego wartość oszacowano na około 25 tys. zł.

Postępowanie ws. ewentualnego paserstwa

Postępowanie w sprawie ewentualnego paserstwa nadzoruje Prokuratura Rejonowa Katowice-Południe, nikt nie usłyszał dotychczas zarzutów

— poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach Aleksander Duda.

Śledczy będą ustalali w jakich okolicznościach zaginiony obraz znalazł się w katowickim mieszkaniu i zdecydują o dalszym losie dzieła.

Feliks Michał Wygrzywalski (1875-1944) w latach 1893-98 studiował w ASP w Monachium a później w Académie Julian w Paryżu. Już w czasie studiów wyjeżdżał do Włoch, a po 1900 r. przez kilka lat mieszkał w Rzymie, podróżował też do Egiptu. W 1908 r. na stałe osiadł we Lwowie. Był malarzem realistą; dużą wagę przywiązywał do efektów świetlnych, stosował bogatą, żywą gamę barwną. We wczesnych obrazach często przedstawiał ludzką pracę, malował też portrety, akty, pejzaże nadmorskie, krajobrazy z Włoch i Ukrainy.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

