„Śląscy policjanci odzyskali zaginiony podczas II wojny światowej obraz ‘Dzieci nad wodą’ autorstwa Feliksa Michała Wygrzywalskiego. Dzieło od lat figurowało w rejestrze dzieł utraconych, prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego” - podała komenda wojewódzka w Katowicach.
Obraz zniknął w 1944 roku z prywatnej kolekcji w Warszawie. Został niedawno zabezpieczony podczas działań przeprowadzonych na terenie Katowic
— poinformował zespół prasowy śląskiej policji.
Sprawa rozpoczęła się od ustaleń operacyjnych prowadzonych przez śląskich kryminalnych, wspieranych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Krakowa. Mundurowi ustalili, że w jednym z katowickich mieszkań może znajdować się zaginione dzieło Wygrzywalskiego.
Zebrane informacje pozwoliły wszcząć postępowanie w sprawie paserstwa tego obrazu, który od lat znajdował się w rejestrze utraconych dóbr kultury. Dzieło zostało utracone w 1944 roku z prywatnej kolekcji Leona Babińskiego w Warszawie
— podała policja w komunikacie.
Obraz był przekazywany z pokolenia na pokolenie
Policjanci ustalili miejsce, w którym może znajdować się obraz. W grudniu ubiegłego roku przeprowadzili działania, podczas których odnaleźli i zabezpieczyli poszukiwane dzieło sztuki.
Z relacji właściciela mieszkania, w którym odnaleziono obraz wynika, że był on przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nie zna on historii jego zaginięcia ani okoliczności, w jakich dzieło znalazło się w posiadaniu jego rodziny
— opisywali policjanci.
Mundurowych w ich działaniach wsparli eksperci z Muzeum Śląskiego w Katowicach, którzy pomogli w identyfikacji obrazu, sporządzili szczegółowy opis jego stanu oraz wykonali dokumentację fotograficzną. Po zakończeniu tych prac obraz został odpowiednio zabezpieczony i przekazany na przechowanie do Muzeum Śląskiego. Opinia biegłego z zakresu historii sztuki potwierdziła, że odnalezione dzieło jest oryginalnym obrazem Feliksa Michała Wygrzywalskiego. Jego wartość oszacowano na około 25 tys. zł.
Postępowanie ws. ewentualnego paserstwa
Postępowanie w sprawie ewentualnego paserstwa nadzoruje Prokuratura Rejonowa Katowice-Południe, nikt nie usłyszał dotychczas zarzutów
— poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach Aleksander Duda.
Śledczy będą ustalali w jakich okolicznościach zaginiony obraz znalazł się w katowickim mieszkaniu i zdecydują o dalszym losie dzieła.
Feliks Michał Wygrzywalski (1875-1944) w latach 1893-98 studiował w ASP w Monachium a później w Académie Julian w Paryżu. Już w czasie studiów wyjeżdżał do Włoch, a po 1900 r. przez kilka lat mieszkał w Rzymie, podróżował też do Egiptu. W 1908 r. na stałe osiadł we Lwowie. Był malarzem realistą; dużą wagę przywiązywał do efektów świetlnych, stosował bogatą, żywą gamę barwną. We wczesnych obrazach często przedstawiał ludzką pracę, malował też portrety, akty, pejzaże nadmorskie, krajobrazy z Włoch i Ukrainy.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
