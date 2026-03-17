Jessie Buckley została w nocy z 14 na 15 marca uhonorowana Oscarem dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Nagrodę zdobyła dzięki roli w „Hamnecie”. Jej słowa ze sceny wywołały niemałe poruszenie! Podkreślała, jak wspaniała jest „matczyna miłość”, opowiadała przy tym, że „uwielbia być mamą”, a zwracając się do swojego męża, wyznała: „Fred, kocham cię, stary. Jesteś najwspanialszym tatą, moim najlepszym przyjacielem i chcę mieć z tobą jeszcze 20 tysięcy dzieci”.
Zgodnie z przewidywaniami branżowych portali najlepszą aktorką pierwszoplanową została Jessie Buckley, którą w „Hamnecie” oglądaliśmy jako Agnes – żonę Williama Szekspira usiłującą podnieść się po stracie syna.
Dzięki wam poznałam tę kobietę i zrozumiałam, czym jest matczyna miłość. To najwspanialsze doświadczenie mojego życia (…). Chcę zadedykować tę nagrodę cudownemu chaosowi, jakim jest serce matki
— powiedziała.
Podziękowania dla rodziców i męża
Ze sceny Jessie Buckley podziękowała swoim rodzicom, którzy siedzieli na widowni.
Mamo, tato, dziękuję wam za to, że nauczyliście nas marzyć i nigdy nie poddawać się oczekiwaniom innych, tylko kierować się własną pasją
— wskazała aktorka.
Fred, kocham cię, stary. Jesteś najwspanialszym tatą, moim najlepszym przyjacielem i chcę mieć z tobą jeszcze 20 tysięcy dzieci
— rzuciła, zwracając się do swojego męża.
Jessie Buckley zdradziła też imię swojej ośmiomiesięcznej córki.
Isla, moja mała dziewczynka, która ma osiem miesięcy i nie ma pojęcia, co się dzieje, pewnie marzy o mleku, ale to dla nas wielka sprawa, kocham cię i uwielbiam być twoją mamą, i nie mogę się doczekać, żeby odkrywać życie u twojego boku
— kontynuowała.
PAP/The Guardian/Evoke/oprac. Natalia Wierzbicka
