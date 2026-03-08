Krajowe kwalifikacje do Eurowizji 2026 zwyciężyła Alicja Szemplińska z utworem „Pray”. Zdecydowali o tym widzowie - zdobyła 32,01 proc. wszystkich głosów. Jej utwór wybrzmi podczas jednego z półfinałów Eurowizji w Wiedniu, które odbędą się 12 i 14 maja.
Wczorajszego wieczora widzowie neo-TVP1 zobaczyli występ Alicji Szemplińskiej podczas finałowego koncertu preselekcji. Na scenie zaprezentowało się ośmioro artystów walczących o bilet do Wiednia. O tym, kto będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2026, zdecydowali widzowie w głosowaniu, które obejmowało zarówno głosy oddane online, jak i za pośrednictwem SMS.
Szemplińska zdobyła 32,01 proc. głosów
Wyniki ogłoszono dziś w programie neo-TVP2 „Pytanie na Śniadanie”. Szemplińska zdobyła 32,01 proc. wszystkich głosów, drugie miejsce zajęła Ola Antoniak (18,39 proc.), a trzecie Basia Giewont (14,55 proc.).
„Pray” jest manifestem walki o swoje marzenia, walki o wolność, walki o siebie
— tak Szemplińska opisała swoją piosenkę podczas finałowego koncertu preselekcji.
To utwór z pogranicza gatunków R&B, rap i gospel.
23-latka jest laureatką trzech programów typu talent show: „Hit, Hit, Hurra!” (2016), „The Voice of Poland” (2019) i „Szansa na sukces. Eurowizja 2020”. Wygrała polskie eliminacje do Eurowizji w 2020 r. z piosenką „Empires”, ale jej udział w głównym konkursie w Rotterdamie nie doszedł do skutku, bo odwołano go z powodu pandemii. Choć jej fani liczyli na to, że wystąpi rok później, Telewizja Polska zdecydowała się wtedy na inny wybór, stawiając na Rafała Brzozowskiego.
Swój debiutancki album studyjny pt. „Nie wracam” wydała w 2024 r.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
