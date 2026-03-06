Tragiczny finał poszukiwań Magdaleny Majtyki. 41-letnia aktorka nie żyje. Jej ciało zostało odnalezione na terenie Biskupic Oławskich

Nie żyje aktorka Magdalena Majtyka. 41-letnia kobieta zaginęła w środę wieczorem. „Ciało kobiety zostało odnalezione w dniu dzisiejszym na terenie Biskupic Oławskich” - podała wrocławska policja.

O śmierci aktorki poinformowała wrocławska policja. Ciało kobiety znaleziono na terenie Biskupic Oławskich.

Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41- letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione w dniu dzisiejszym na terenie Biskupic Oławskich. Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia

— czytamy we wpisie policji.

O zaginięciu aktorki informował jej mąż Piotr Bartos.

Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa w granatowym kolorze

— napisał.

Magdalena Majtyka była polską aktorką, tancerką i kaskaderką. Zagrała w wielu popularnych polskich serialach, takich jak „Komisarz Alex”, „Pierwsza miłość” czy „Świat według Kiepskich”. W ostatnim czasie pojawiła się również w znanych produkcjach streamingowych: „Breslau” oraz „1670”. 

