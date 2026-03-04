Zmarł aktor teatralny i filmowy Wojciech Wiliński. Na swoim koncie miał role m.in. w "Czterdziestolatku" i "Misiu"

  • Kultura
  • opublikowano:
Zmarł aktor teatralny i filmowy Wojciech Wiliński. / autor: Fratria/X
Zmarł aktor teatralny i filmowy Wojciech Wiliński. / autor: Fratria/X

Zmarł aktor teatralny i filmowy Wojciech Wiliński, artysta związany m.in. z Teatrem Żydowskim w Warszawie. O jego śmierci poinformowano w mediach społecznościowych tej sceny. Na swoim koncie Wiliński miał także role filmowe i serialowe, m.in. w „Czterdziestolatku” i „Misiu”.

Wojciech Wiliński urodził się 1 lutego 1940 r. w Warszawie. Był synem aktora Kazimierza Pawłowskiego.

Jak przypomniał Teatr Żydowski w Warszawie, w latach 1959-1962 aktor występował w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a następnie, w latach 1964-1976, w warszawskim Teatrze Syrena. W latach 1970-1993 Wiliński współpracował także z „Podwieczorkiem przy mikrofonie”. Z Teatrem Żydowskim w Warszawie współpracował od 2004 r.

Na swoim koncie miał wiele ról filmowych i serialowych. Można go było zobaczyć m.in. w „Czterdziestolatku”, „Misiu”, „Pitbullu”, „Tygrysach Europy 2”. W Teatrze Żydowskim zagrał w takich spektaklach jak „Marzec ’68. Dobrze żyjcie – to najlepsza zemsta”, „Noc całego życia”, „Ach! Odessa - Mama…”, „Księga raju”, „Dla mnie bomba”, „Kamienica na Nalewkach”.

Przez lata współtworzył repertuar Teatru Żydowskiego, budując swoją pozycję wyrazistego i oddanego scenie aktora – wspomniano na profilu teatru.

Odszedł człowiek teatru, którego talent i wrażliwość pozostaną w pamięci publiczności i współpracowników

— dodano.

kk/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych