Są takie głosy w polskiej kulturze, które nie krzyczą salonowym trelem, a jednak słychać je dalej niż manifesty i transparenty. Bryll był właśnie takim głosem. Cichym, a mocnym. Czułym, a nie naiwnym. Nie mainstreamowym, ale prawdziwym i dosadnym.
Był poetą, który nie bał się Polski ale nią żył. Nie uciekał w ironię, nie chował się za chłodną inteligencją. Kochał Ojczyznę w sposób dojrzały — z jej bliznami, historią, dramatem i nadzieją. Wiedział, że miłość do kraju to nie slogan, ale odpowiedzialność. To pamięć. To modlitwa. To różaniec i kolęda.
Był poetą ludzi. Tych zwykłych, pogubionych, wierzących i wątpiących. Umiał zobaczyć wielkość w kimś, kto sam siebie uważał za małego. Pisał o człowieku z czułością, która nie była sentymentalna, lecz prawdziwa — jak spojrzenie kogoś, kto przeszedł własną drogę przez ciemność.
Kościół nie był dla niego dekoracją ani rekwizytem kulturowym. Był domem. Miejscem sporów, pytań, czasem bólu — ale jednak domem. Bryll rozumiał, że wiara nie jest ucieczką od świata, lecz odwagą, by w nim pozostać.
I był wiernym synem Maryi. W jego słowach była ta polska, maryjna nuta — czuła, pokorna, ale i królewska. Jakby wiedział, że bez Niej polska dusza traci tonację.
Dziś, w dniu jego urodzin, myślę o nim jak o kimś, kto przypominał nam, że Polska to nie projekt polityczny, ale wspólnota serc. Że Kościół to nie instytucja, lecz droga. Że miłość — do Boga, do ludzi, do Ojczyzny — jest decyzją podejmowaną codziennie.
Dziękuję za słowa, które nie wstydziły się wiary. Za poezję, która nie wstydziła się Polski. Za wierność, która nie potrzebowała aplauz. A najbardziej dziękuję za Twój dom i otwarte na nas serce, za przyjaźń i setki przegadanych godzin. Zawsze mądrych, zawsze fascynujących, zawsze okraszonych humorem i kaszą. Dobrze wiedzieć Erneście, że znasz drzwi kuchenne do nieba, teraz już z obu stron, ale nie dobrze ciągle tęsknić. Do zobaczenia nasz Wielki Przyjacielu.
