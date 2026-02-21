Nie żyje aktor filmowy i teatralny Mirosław Krawczyk. "Oczarowywał szczerością. Zapamiętamy Cię jako kolegę o wielkim sercu"

  • Kultura
  • opublikowano:
Nie żyje Mirosław Krawczyk / autor: Artur Andrzej/CC/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Nie żyje Mirosław Krawczyk / autor: Artur Andrzej/CC/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Zmarł Mirosław Krawczyk, aktor filmowy i teatralny, związany z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Miał 72 lata.

O śmierci aktora teatr poinformował dziś. Na portalu społecznościowym napisano:

Mirku, na scenie oczarowywałeś szczerością, a my zapamiętamy Cię jako kolegę o wielkim sercu.

Mirosław Krawczyk miał 72 lata

Mirosław Krawczyk urodził się 7 grudnia 1953 r. w Olkuszu.

W młodości nie chciał, by przylgnęła do niego łatka amanta — wolał role charakterystyczne, barwne, czasem trudne do sklasyfikowania. Po studiach w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej trafił do Teatru Śląskiego w Katowicach; dla kina odkrył go Janusz Kidawa

— pisał w albumie „Twarze Wybrzeża” Jacek Wakar.

Po ukończeniu szkoły teatralnej zadebiutował na scenie w 1978 roku w przedstawieniu „Damy i huzary” Aleksandra Fredry w reżyserii Jana Machulskiego w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego, gdzie występował do 1986 roku.

Następnie związał się z gdańską sceną.

Zagrał w tym czasie wiele ról. Któregoś dnia, podczas pierwszego aktu Marat/Sade, doznał rozległego zawału. Koledzy dograli spektakl do końca bez niego. Zapamiętał, że gdy był wieziony na noszach do karetki, obok biegł dyrektor Krzysztof Nazar, pytając, czy będzie w stanie jutro grać

— wspominał w albumie Wakar.

Aktor występował zarówno w filmach, jak i serialach telewizyjnych. Zagrał m.in. w „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”, „Disco polo”, „6 dni strusia” i „Grzeszny żywot Franciszka Buły”. W telewizji pojawiał się w serialach takich jak „Lekarze”, „Ojciec Mateusz”, „Rezydencja”, „Pierwsza miłość”, a także w popularnych produkcjach epizodycznych: „M jak miłość” i „Na Wspólnej”.

Teatr poinformował, że ostatnim wspólnym spektaklem były „Powarkiwania Drogi Mlecznej”. Podkreślono, że aktor stworzył szereg wyjątkowych kreacji obejmujących zarówno repertuar klasyczny, jak i współczesny, m.in. w „Balladynie”, „Hamlecie”, „Wesołych kumoszkach z Windsoru”, „Karmanioli, czyli od Sasa do Lasa” oraz „Mary Page Marlowe”.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych