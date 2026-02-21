Zmarł Mirosław Krawczyk, aktor filmowy i teatralny, związany z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Miał 72 lata.
O śmierci aktora teatr poinformował dziś. Na portalu społecznościowym napisano:
Mirku, na scenie oczarowywałeś szczerością, a my zapamiętamy Cię jako kolegę o wielkim sercu.
Mirosław Krawczyk miał 72 lata
Mirosław Krawczyk urodził się 7 grudnia 1953 r. w Olkuszu.
W młodości nie chciał, by przylgnęła do niego łatka amanta — wolał role charakterystyczne, barwne, czasem trudne do sklasyfikowania. Po studiach w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej trafił do Teatru Śląskiego w Katowicach; dla kina odkrył go Janusz Kidawa
— pisał w albumie „Twarze Wybrzeża” Jacek Wakar.
Po ukończeniu szkoły teatralnej zadebiutował na scenie w 1978 roku w przedstawieniu „Damy i huzary” Aleksandra Fredry w reżyserii Jana Machulskiego w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego, gdzie występował do 1986 roku.
Następnie związał się z gdańską sceną.
Zagrał w tym czasie wiele ról. Któregoś dnia, podczas pierwszego aktu Marat/Sade, doznał rozległego zawału. Koledzy dograli spektakl do końca bez niego. Zapamiętał, że gdy był wieziony na noszach do karetki, obok biegł dyrektor Krzysztof Nazar, pytając, czy będzie w stanie jutro grać
— wspominał w albumie Wakar.
Aktor występował zarówno w filmach, jak i serialach telewizyjnych. Zagrał m.in. w „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”, „Disco polo”, „6 dni strusia” i „Grzeszny żywot Franciszka Buły”. W telewizji pojawiał się w serialach takich jak „Lekarze”, „Ojciec Mateusz”, „Rezydencja”, „Pierwsza miłość”, a także w popularnych produkcjach epizodycznych: „M jak miłość” i „Na Wspólnej”.
Teatr poinformował, że ostatnim wspólnym spektaklem były „Powarkiwania Drogi Mlecznej”. Podkreślono, że aktor stworzył szereg wyjątkowych kreacji obejmujących zarówno repertuar klasyczny, jak i współczesny, m.in. w „Balladynie”, „Hamlecie”, „Wesołych kumoszkach z Windsoru”, „Karmanioli, czyli od Sasa do Lasa” oraz „Mary Page Marlowe”.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/753776-zmarl-aktor-miroslaw-krawczyk-oczarowywal-szczeroscia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.