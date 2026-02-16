W wieku 95 lat zmarł amerykański aktor i reżyser Robert Duvall - poinformowała w poniedziałek żona artysty, Luciana Duvall. Aktor był znany z ról w filmach takich jak „Ojciec chrzestny”, „Czas apokalipsy” i „Pod czułą kontrolą”, za którą w 1983 r. otrzymał Oscara.
Wczoraj pożegnaliśmy mojego drogiego męża, ukochanego przyjaciela i jednego z najwybitniejszych aktorów naszych czasów. (…) odszedł spokojnie w domu
— napisała żona aktora w oświadczeniu zamieszczonym w serwisach społecznościowych.
kk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/753363-zmarl-robert-duvall-aktor-znany-min-z-ojca-chrzestnego
