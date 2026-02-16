Zmarł Robert Duvall. Aktor był znany z ról w filmach takich jak "Ojciec chrzestny" czy "Czas apokalipsy". "Odszedł spokojnie w domu"

W wieku 95 lat zmarł amerykański aktor i reżyser Robert Duvall - poinformowała w poniedziałek żona artysty, Luciana Duvall. Aktor był znany z ról w filmach takich jak „Ojciec chrzestny”, „Czas apokalipsy” i „Pod czułą kontrolą”, za którą w 1983 r. otrzymał Oscara.

Wczoraj pożegnaliśmy mojego drogiego męża, ukochanego przyjaciela i jednego z najwybitniejszych aktorów naszych czasów. (…) odszedł spokojnie w domu

— napisała żona aktora w oświadczeniu zamieszczonym w serwisach społecznościowych.

