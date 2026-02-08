Prezes Kaczyński o śmierci Zbigniewa Macieja Dowgiałły: "Polska kultura straciła wybitnego malarza. Inspirujący dla kolejnych pokoleń"

  • Kultura
  • opublikowano:
Maciej Dowgiałło / autor: Fratria/X
Maciej Dowgiałło / autor: Fratria/X

Prezes Jarosław Kaczyński pożegnał Zbigniewa Macieja Dowgiałłę. Opublikował wpis na portalu X. „Niezwykle wartościowy i inspirujący dla kolejnych pokoleń” – napisał lider Prawa i Sprawiedliwości.

Zbigniew Maciej Dowgiałło zmarł 5 lutego w wieku 65 lat. Był malarzem, twórcą kierunku Nowej Ekspresji, członkiem Grup Oporu „Solidarni”.

Wpis Jarosława Kaczyńskiego

Prezes PiS przypomniał znaczenie Dowgiałły dla polskiej kultury oraz jego zaangażowanie w walkę z komunizmem.

Nie żyje Zbigniew Maciej Dowgiałło. Odszedł przedwcześnie, miał 65 lat. Polska kultura straciła wybitnego malarza, artystę i człowieka zaangażowanego w społeczny zryw antykomunistyczny. Niezwykle wartościowy i inspirujący dla kolejnych pokoleń. Szczere kondolencje i wyrazy współczucia dla Rodziny oraz najbliższych

– czytamy we wpisie prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

O śmierci artysty poinformowało Stowarzyszenie Wolnego Słowa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zmarł Zbigniew Maciej Dowgiałło. Był twórcą twórca kierunku Nowej Ekspresji. „Wielki Artysta, prekursor, wizjoner”. Miał 65 lat

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

X/mly

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych