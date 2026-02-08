Prezes Jarosław Kaczyński pożegnał Zbigniewa Macieja Dowgiałłę. Opublikował wpis na portalu X. „Niezwykle wartościowy i inspirujący dla kolejnych pokoleń” – napisał lider Prawa i Sprawiedliwości.
Zbigniew Maciej Dowgiałło zmarł 5 lutego w wieku 65 lat. Był malarzem, twórcą kierunku Nowej Ekspresji, członkiem Grup Oporu „Solidarni”.
Wpis Jarosława Kaczyńskiego
Prezes PiS przypomniał znaczenie Dowgiałły dla polskiej kultury oraz jego zaangażowanie w walkę z komunizmem.
Nie żyje Zbigniew Maciej Dowgiałło. Odszedł przedwcześnie, miał 65 lat. Polska kultura straciła wybitnego malarza, artystę i człowieka zaangażowanego w społeczny zryw antykomunistyczny. Niezwykle wartościowy i inspirujący dla kolejnych pokoleń. Szczere kondolencje i wyrazy współczucia dla Rodziny oraz najbliższych
– czytamy we wpisie prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
O śmierci artysty poinformowało Stowarzyszenie Wolnego Słowa.
