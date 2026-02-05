Zmarł Zbigniew Maciej Dowgiałło, artysta malarz, twórca kierunku Nowej Ekspresji, członek Grup Oporu „Solidarni”. Miał 65 lat. O śmierci artysty poinformowało Stowarzyszenie Wolnego Słowa.
Pogrążeni w smutku informujemy, że zmarł nasz Przyjaciel Zbigniew Maciej Dowgiałło (1961-2026). Członek Grup Oporu „Solidarni”, artysta malarz, twórca kierunku Nowej Ekspresji. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy współczucia. O dacie i miejscu pochówku poinformujemy w terminie późniejszym
— czytamy.
Umarł Maciek Dowgiałło. Świętej pamięci Zbigniew Maciej Dowgiałło. Wielki Artysta, prekursor, wizjoner, wspaniały Człowiek, Przyjaciel
— napisał na platformie X Maciej Pawlicki.
kk/Stowarzyszenie Wolnego Słowa
