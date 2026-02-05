Zmarł Zbigniew Maciej Dowgiałło. Był twórcą twórca kierunku Nowej Ekspresji. "Wielki Artysta, prekursor, wizjoner". Miał 65 lat

Zmarł Zbigniew Maciej Dowgiałło, artysta malarz, twórca kierunku Nowej Ekspresji, członek Grup Oporu „Solidarni”. Miał 65 lat. O śmierci artysty poinformowało Stowarzyszenie Wolnego Słowa.

Pogrążeni w smutku informujemy, że zmarł nasz Przyjaciel Zbigniew Maciej Dowgiałło (1961-2026). Członek Grup Oporu „Solidarni”, artysta malarz, twórca kierunku Nowej Ekspresji. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy współczucia. O dacie i miejscu pochówku poinformujemy w terminie późniejszym

— czytamy.

Umarł Maciek Dowgiałło. Świętej pamięci Zbigniew Maciej Dowgiałło. Wielki Artysta, prekursor, wizjoner, wspaniały Człowiek, Przyjaciel

— napisał na platformie X Maciej Pawlicki.

kk/Stowarzyszenie Wolnego Słowa

