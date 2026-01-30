Nie żyje Catherine O'Hara. Aktorka znana z filmu "Kevin sam w domu". "Zmarła dziś w Los Angeles po krótkiej chorobie". Miała 71 lat

W wieku 71 lat zmarła Catherine O'Hara
W wieku 71 lat zmarła Catherine O’Hara, aktorka znana głównie ze swojej roli w filmie „Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku”.

Catherine O’Hara, wielokrotnie nagradzana aktorka, scenarzystka i komik, zmarła dziś w swoim domu w Los Angeles po krótkiej chorobie

— przekazali jej przedstawiciele w rozmowie z Fox News Digital.

Aktorka najbardziej znana była ze swojej roli matki głównego bohatera w filmach „Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku”.

Aktorka zdobyła nagrodę Emmy za rolę ekscentrycznej Moiry Rose w „Schitt’s Creek”.

Fox News przypomniał, że O’Hara urodziła się i wychowała w Toronto, gdzie rozpoczęła swoją karierę od występów w komediach improwizowanych.

