Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/751903-do-polski-wraca-zrabowany-przez-niemcow-sredniowieczny-rekopis

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.